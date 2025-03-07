FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 35
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А ничего что сегодня в Штатах выходной и все банки закрыты ?
рынок дряблый и прогнозы без смысла
надеюсь что попрыгаем, но пока чо та тухло
;)
Тухловатисто, наверно, после восстания штатов начнется мощная движуха, им тоже перестройку пора начинать, переворот уже сделали, осталось только раздел, как и у нас наша гоп компания провела, и там тоже провести в связи с утратой доверия к власть имущим партиям и элитам... непобедимый Слава КПСС у них тоже похоже умирает...))
За политику бан тебе подарят
Прогноз и анализ - не политика... что есть, то есть, что тут поделать, но счас меньше только удаляют... вполне демократично...
EUR\GBPдоберётся к 0.90747 за неделю или нет.
EUR\GBPдоберётся к 0.90747 за неделю или нет.
Я ба сначала здесь ждал. А на счет еще выше---?
Я ба сначала здесь ждал. А на счет еще выше---?
может досюда 141.982 дотянет - и пару дней по болтается?