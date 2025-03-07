FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 160
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GBP_USD , Н-6 текущие тенденции , синим пунктиром выделены уровни 50 % и 61.8 % ( фибо) в диапазоне года, что по сути является 4 и 1 кв. в финансовой системе Англии , это - приблизительно 800 пунктов т.е. не целевые показатели и в связи с этим можно прогнозировать, в дальнейшем , формирование движении по отношению к этим уровням. Уровень - 3815 баланс , S\R - 3910 и 3725 , цели sell - 3630 и bay - 4000.
но также очень возможет такой вариант, куда после точки пойдет туда и тренд, вообще падаем тоже до четверга!!!!
Да неизвестны даты разворотов. Не прогнозируется удовлетворительно время на рынке.
EUR\USD .... Сегодня пятница - в последнее время любят запускать на широкий диапазон. Скорее всего цель 1.17133 будет достигнута сегодня
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Покупаю Золото до 1825
самый раз к 1.18207 - если конечно индикаторы не врут
Покупаю Золото до 1832
самый раз к 1.18207 - если конечно индикаторы не врут
Вероятность близка к нулю. На Н4 наметился тренд вверх.
Покупаю Золото до 1832
Если будет расти EURUSD то будет расти золото.