FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 160

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   GBP_USD  , Н-6 текущие тенденции , синим пунктиром  выделены уровни 50 % и 61.8 %  ( фибо) в диапазоне года, что по сути является 4 и 1 кв. в финансовой системе Англии , это - приблизительно 800 пунктов т.е. не целевые показатели и в связи с этим можно прогнозировать, в дальнейшем , формирование движении по отношению к этим уровням. Уровень - 3815 баланс , S\R - 3910 и 3725 , цели sell - 3630  и bay - 4000. 

 
ALEKSANDR GADZERA:

но также очень возможет такой вариант, куда после точки пойдет туда и тренд, вообще падаем тоже до четверга!!!!


Да неизвестны даты разворотов. Не прогнозируется удовлетворительно время на рынке.

[Удален]  

EUR\USD .... Сегодня пятница - в последнее время любят запускать на широкий диапазон. Скорее всего цель 1.17133 будет достигнута сегодня 

EURUSDH1 1.17133  

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Покупка Золота

Покупаю Золото до 1825

[Удален]  

самый раз к 1.18207 - если конечно индикаторы не врут 

EURUSDH1 1.18207

 

Золото

Покупаю Золото до 1832

 
SanAlex:

самый раз к 1.18207 - если конечно индикаторы не врут 


Вероятность близка к нулю. На Н4 наметился тренд вверх.

 
Egor Manakhov:

Покупаю Золото до 1832

Если будет расти EURUSD то будет расти золото.

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