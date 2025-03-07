FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 329
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USD\RUB-Weekly ----- про рубель - кто не будь в курсе, куда он прёт? какая цена может быть завтра?
Я бы порезал прибыль и начал уже переворачиваться в твоем случае.
Какие-то новости в три быка, может движуха по доллару будет
UPD
Пфф
щас снимем второй профит с неё)))а вы ждите сел)))с минусами))))
ауди ещё заход!
ауди ещё заход!
чтото не по плануР)
закрыл вчерашнее..и моё глубокое сочувствие за потерю денег))))я ж писал,,я без штанов не хочу ходить