FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 329

Новый комментарий
[Удален]  

USD\RUB-Weekly     ----- про рубель - кто не будь в курсе, куда он прёт?  какая цена может быть завтра?

USDRUBWeekly

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Я бы порезал прибыль и начал уже переворачиваться в твоем случае.

После амеров перевернемся друг))))подожди 
[Удален]  
Ауди кто в бай,,валить пора кажется)
[Удален]  
Австралия новозеландец опять бай
 

Какие-то новости в три быка, может движуха по доллару будет

UPD

Пфф

[Удален]  

щас снимем второй профит с неё)))а вы ждите сел)))с минусами))))

[Удален]  

ауди ещё заход!

[Удален]  
dryun777 #:

ауди ещё заход!

чтото не по плануР)

[Удален]  

закрыл  вчерашнее..и моё глубокое сочувствие за потерю денег))))я ж писал,,я без штанов не хочу ходить

[Удален]  
фунт франк вниз пойдёт
1...322323324325326327328329330331332333334335336...476
Новый комментарий