FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 98

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швейцарский развод начался, 
прогнозов по франку не было, крайне не понятная

что с долларом, умеют они все портить. с месяц могут водить за нос в обратку толпе.

и да дейстительно все остальные слабые
 

Приготовились?

2EURUSD_iH4_15_03

 
Uladzimir Izerski:

Приготовились?


К чему готовиться ? )) 

 
file87:

К чему готовиться ? )) 

К флету.

И полезно поглядывать на USDJPY

USDJPY_iWeekly16_03

 

Всем привет. Ладно ловите сигнал. Один ТП видно, а второй можно поставить на 1,16100.


 
Ставочка вроде сегодня. стопы близко не стот ставить.)
 
sterva:
Ставочка вроде сегодня. стопы близко не стот ставить.)

Обычно я за квадрат ставлю. Но как мне видится не должно снести. Подумаю еще, может выше поставлю.

 

очень познавательный клип, рекомендую посмотреть и в поиске задать


 
file87:

К чему готовиться ? )) 

К рекламе платного индикатора)

 
sterva:
Ставочка вроде сегодня. стопы близко не стот ставить.)

О да, чем дальше стопы тем сон слаще)

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