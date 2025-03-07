FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 98
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швейцарский развод начался,
прогнозов по франку не было, крайне не понятная
что с долларом, умеют они все портить. с месяц могут водить за нос в обратку толпе.и да дейстительно все остальные слабые
Приготовились?
Приготовились?
К чему готовиться ? ))
К чему готовиться ? ))
К флету.
И полезно поглядывать на USDJPY
Всем привет. Ладно ловите сигнал. Один ТП видно, а второй можно поставить на 1,16100.
Ставочка вроде сегодня. стопы близко не стот ставить.)
Обычно я за квадрат ставлю. Но как мне видится не должно снести. Подумаю еще, может выше поставлю.
очень познавательный клип, рекомендую посмотреть и в поиске задать
К чему готовиться ? ))
К рекламе платного индикатора)
Ставочка вроде сегодня. стопы близко не стот ставить.)
О да, чем дальше стопы тем сон слаще)