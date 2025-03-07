FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 184

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Lesorub #:

У вас есть план, мистер Фокс? У меня есть два плана...


Я закрою позицию до разворота)))сегодня до вечера должна вниз пара идти..и!здесь уже ваши графики не уместны сэр!!вон Лоу с утра выступал,ничего позитивного для австралийца нет,так что Австралия по всем парам тренд вниз продолжается
 

Ну и Лунь, во всей красе...


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Lesorub #:

Ну и Лунь, во всей красе...


Меня сегодня интересует фунт)))надеюсь на очень плохие данные по безработице😄
 
dryun777 #:
Меня сегодня интересует фунт))) надеюсь на очень плохие данные по безработице😄

Новости для Лохов...

КУКЛ разводит на аукционе в 235 п.                     


Вот вход по Ауди с профитом в 45 п. (после отработки часового сигнала в шорт)


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Lesorub #:

Новости для Лохов...

КУКЛ разводит на аукционе в 235 п.                     


Вот вход по Ауди с профитом в 45 п. (после отработки часового сигнала в шорт)


Послушаю твоего совета по Ауди..))
 

Сделки двух последних дней.

И по ауди будет примерно так.


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Lesorub #:

Новости для Лохов...

КУКЛ разводит на аукционе в 235 п.                     


Вот вход по Ауди с профитом в 45 п. (после отработки часового сигнала в шорт)


Блин.  Не двигается Ауди минус 20$😄
 
dryun777 #:
Блин.  Не двигается Ауди минус 20$😄

Еще пунктов 15 по 4 зн. может вниз сходить. Терпи)))

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EUR\USD-H2       ------ сегодня может произойти такая ситуация и цель скорее всего    1.17792

EURUSDH2 1.17792


 
SanAlex #:

EUR\USD-H2       ------ сегодня может произойти такая ситуация и цель скорее всего    1.17792


Привет. А как же вчерашние цели на верху))?

Сигнал изменился?

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