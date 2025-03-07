FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 184
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У вас есть план, мистер Фокс? У меня есть два плана...
Ну и Лунь, во всей красе...
Ну и Лунь, во всей красе...
Меня сегодня интересует фунт))) надеюсь на очень плохие данные по безработице😄
Новости для Лохов...
КУКЛ разводит на аукционе в 235 п.
Вот вход по Ауди с профитом в 45 п. (после отработки часового сигнала в шорт)
Новости для Лохов...
КУКЛ разводит на аукционе в 235 п.
Вот вход по Ауди с профитом в 45 п. (после отработки часового сигнала в шорт)
Сделки двух последних дней.
И по ауди будет примерно так.
Новости для Лохов...
КУКЛ разводит на аукционе в 235 п.
Вот вход по Ауди с профитом в 45 п. (после отработки часового сигнала в шорт)
Блин. Не двигается Ауди минус 20$😄
Еще пунктов 15 по 4 зн. может вниз сходить. Терпи)))
EUR\USD-H2 ------ сегодня может произойти такая ситуация и цель скорее всего 1.17792
EUR\USD-H2 ------ сегодня может произойти такая ситуация и цель скорее всего 1.17792
Привет. А как же вчерашние цели на верху))?
Сигнал изменился?