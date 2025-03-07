FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 375
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Еврофунт:
если верить истории,должно быть так!!а история как мы с вами знаем-не врёт))))
Вот фунт с 5 минутки.
А дальше доливка.
Учитывая тот факт, что цена находиться в зоне накопления в нижней ее границе это на 4 ч. графике, а так же то,
что на 5 графике в пятницу был сформирован небольшой сигнал(зона накопления), мной было принято решение сделать
баевскую позицию. Не большую
А почему не большую?. Все дело в том, что цена находиться очень высоко и возможен разворот тренда вниз.
НО. Есть "чуйка", что будут обновлены все максимумы этого накопления и только после этого цена пойдет вниз.
В общем такой каламбур.
П.С. цена пройдет п. 10-15 и часть позиции закрою, остальное в БУ.
Ну или просто выбьет....
Если я правильно понял,цена пошла минимум до 0.6630..на недельку короче Лонг,а там видно будет
Да уж. Глаза вроде бы есть, а смотреть и не научился.
Хотя ладно. Не обращай внимания на мои слова. Торгуй как умеешь.
Напишу только 1 цифру. 0,65495
Да уж. Глаза вроде бы есть, а смотреть и не научился.
Хотя ладно. Не обращай внимания на мои слова. Торгуй как умеешь.
Напишу только 1 цифру. 0,65495
Да уж. Глаза вроде бы есть, а смотреть и не научился.
Хотя ладно. Не обращай внимания на мои слова. Торгуй как умеешь.
Напишу только 1 цифру. 0,65495