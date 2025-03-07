FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 375

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GBPNZD 90 пунктов на шорте прошли,чувствую закрывать пора))потом возможен Лонг 
 

Еврофунт:


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Владимир ты куда пропал то??или на самом деле слился ,что даже на интернет оплатить не осталось?)))))
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если верить истории,должно быть так!!а история как мы с вами знаем-не врёт))))

 

Вот фунт с 5 минутки.

А дальше доливка.


 

Учитывая тот факт, что цена находиться в зоне накопления в нижней ее границе это на 4 ч. графике, а так же то, 

что на 5 графике в пятницу был сформирован небольшой сигнал(зона накопления), мной было принято решение сделать 

баевскую позицию. Не большую

А почему не большую?. Все дело в том, что цена находиться очень высоко и возможен разворот тренда вниз.

НО. Есть "чуйка", что будут обновлены все максимумы этого накопления и только после этого цена пойдет вниз.

В общем такой каламбур. 

П.С. цена пройдет п. 10-15 и часть позиции закрою, остальное в БУ.

Ну или просто выбьет....

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Если я правильно понял,цена пошла минимум до 0.6630..на недельку короче Лонг,а там видно будет
 
dryun777 #:
Если я правильно понял,цена пошла минимум до 0.6630..на недельку короче Лонг,а там видно будет

Да уж. Глаза вроде бы есть, а смотреть и не научился.

Хотя ладно. Не обращай внимания на мои слова. Торгуй как умеешь.

Напишу только 1 цифру. 0,65495

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Aleksandr Yakovlev #:

Да уж. Глаза вроде бы есть, а смотреть и не научился.

Хотя ладно. Не обращай внимания на мои слова. Торгуй как умеешь.

Напишу только 1 цифру. 0,65495

Вспоминается песня Фантазёр
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Aleksandr Yakovlev #:

Да уж. Глаза вроде бы есть, а смотреть и не научился.

Хотя ладно. Не обращай внимания на мои слова. Торгуй как умеешь.

Напишу только 1 цифру. 0,65495

А теперь смотри недельный график!!ты опять пятиминутки рассматриваешь??я не на день и не на три смотрю!!
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