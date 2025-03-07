FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 97

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SanAlex:

Ведь можно по 2500 рублей в день заработать - так нет, нам же нужно больше. Если 20 дней умножить 2500 - будет нормальная зарплата для среднего класса.


Если так хочешь на верх то лучше смотреть на 1,20250.

Это более правдоподобно. От туда я буду вставать в шорт.

 
SanAlex:

а так, вполне может и отработать твоя цель 1.16559 


Обязательно отработает.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Обязательно отработает.

лучше ежедневно - на меньшем графике и брать по чу-чуть, - на большом графике, не всегда пойдёт туда куда надо.

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слишком большой размах на больших графиках - и если пойдёт не по задуманному, будут большие потери  

 
SanAlex:

лучше ежедневно - на меньшем графике и брать по чу-чуть, - на большом графике, не всегда пойдёт туда куда надо.

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слишком большой размах на больших графиках - и если пойдёт не по задуманному, будут большие потери  

Я тебе скидывал скрин с разворотными моделями. Они работают от 15 м. до 4 ч. включительно. Соблюдай ММ и все будет ок.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Я тебе скидывал скрин с разворотными моделями. Они работают от 15 м. до 4 ч. включительно. Соблюдай ММ и все будет ок.

это всё не то. Вся прибыль зависит сколько мы закроем прибыли - можно спокойно 10 раз по сто рублей взять в день и это будет результат. все развороты или уровни от которых мы так усердно доказываем друг другу что он пойдёт туда или туда это всё ерунда. просто нужен эксперт что бы он закрывал прибыль - открыл в любую сторону эксперт взял 100 рублей и так повторяем открыл в любую сторону эксперт взял 100 рублей   

 
SanAlex:

это всё не то. Вся прибыль зависит сколько мы закроем прибыли - можно спокойно 10 раз по сто рублей взять в день и это будет результат. все развороты или уровни от которых мы так усердно доказываем друг другу что он пойдёт туда или туда это всё ерунда. просто нужен эксперт что бы он закрывал прибыль - открыл в любую сторону эксперт взял 100 рублей и так повторяем открыл в любую сторону эксперт взял 100 рублей   

Это рулетка.

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Aleksandr Yakovlev:

Это рулетка.

Рулетка Прибыли!!!

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как я вижу ситуацию на сегодня - где синий квадратик покупаю, где стрелочка вниз думаю что делать!?, а цель на сегодня проглядывается к 1.19697

EURUSDH1 1.19697


 
Можно попробовать запродать 
[Удален]  

Сегодня EURUSD может по ходить в красном квадрате - но цель у неё 1.20380

EURUSDH1 1.20380

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вроде всё идёт - как обычно. В красном квадрате как бы нужно покупать и цель держать к 1.20380

- а вот если квадрат красный или правильней сказать линию зелёную поборет - вот тут то ( Шеф всё пропало - из Брильянтовой руки ) 

EURUSDH1 1.20380 2 

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на 1минуте линя зелёная в красною превратилась - и красиво отрабатывает свой сигнал 

EURUSDM1

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