FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 405

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Vladimir Baskakov #:
Старайся

это что за санкционный список на банан от конгресса что ли... или типа Укр Миротворец... явно у тебя не все дома вована... базара нет... иди кушай кашку и баиньки, детское время вышло...)))

[Удален]  
Сергей Криушин #:

это что за санкционный список на банан от конгресса что ли... или типа Укр Миротворец... явно у тебя не все дома вована... базара нет... иди кушай кашку и баиньки, детское время вышло...)))

Многие мечтают в него попасть, гордись
 
Renat Akhtyamov #:
Отмечали значит....
Анекдот.
....
Алло, это Зимний?
Да!
Пиво есть?
Конечно есть!
Уррраааа!
...
Вот так его и взяли ;)

тогда так и было... так и взяли мы свой конгресс ... других то не было, у нас же тут не то что там у них, там люди культурные диберальные....)))

обшибка вышла - либеро конечно...
 

Ну и по теме. Я долился.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Ну и по теме. Я долился.


Надо продавать, это максимум
 
Vladimir Baskakov #:

По какому инструменту в просадке сидишь?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

По какому инструменту в просадке сидишь?

У меня все норм
 
Vladimir Baskakov #:
У меня все норм

Верю, что норм. Просто спрашиваю.


 
Vladimir Baskakov #:
Надо продавать, это максимум

В каком месте это максимум?

Это по дневке.

Даже на месячном графике там минимум. Уровень (зеркальный) примерный в районе 0,91400-0,91500

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

В каком месте это максимум?

Это по дневке.

Даже на месячном графике там минимум. Уровень (зеркальный) примерный в районе 0,91400-0,91500

Хотел уже тебе пятое место дать, но horosh опередил
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