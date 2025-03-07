FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 405
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Старайся
это что за санкционный список на банан от конгресса что ли... или типа Укр Миротворец... явно у тебя не все дома вована... базара нет... иди кушай кашку и баиньки, детское время вышло...)))
это что за санкционный список на банан от конгресса что ли... или типа Укр Миротворец... явно у тебя не все дома вована... базара нет... иди кушай кашку и баиньки, детское время вышло...)))
Отмечали значит....
тогда так и было... так и взяли мы свой конгресс ... других то не было, у нас же тут не то что там у них, там люди культурные диберальные....)))обшибка вышла - либеро конечно...
Ну и по теме. Я долился.
Ну и по теме. Я долился.
По какому инструменту в просадке сидишь?
По какому инструменту в просадке сидишь?
У меня все норм
Верю, что норм. Просто спрашиваю.
Надо продавать, это максимум
В каком месте это максимум?
Это по дневке.
Даже на месячном графике там минимум. Уровень (зеркальный) примерный в районе 0,91400-0,91500
В каком месте это максимум?
Это по дневке.
Даже на месячном графике там минимум. Уровень (зеркальный) примерный в районе 0,91400-0,91500