FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 219

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Lesorub #:

Кто в Горах сидит, вход в личный кабинет есть??? Сайт рабочий???

По ходу движуха намечается....
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SanAlex #:

у меня без выходная ситуация - держу до победного! 

На золотишко в шорт вставай,на минимум начала августа идёт,1728.70
 
Lesorub #:

Кто в Горах сидит, вход в личный кабинет есть??? Сайт рабочий???

Было письмо

Уважаемый клиент!

На данный момент сайт alpari.finance недоступен по техническим причинам.

Просим Вас временно использовать домен alpari.company.

Приносим извинения за причиненные неудобства.
 
MakarFX #:

Было письмо

Заработало!!!

Спасибо!!!


Сваливать от них надо. Второй раз уже с этими сайтами...

 

Спрыгнем и с Фунта:

И с Евры:


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А мы запрыгнем)😃 и прогноз 💣🚬
 
SanAlex #:

AUD\USD-H2          --------- ну я затарился - как всегда наверное, пойдёт против меня.

 

Куда музыку потер? Только что собрался послушать, под пивас ;)
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Renat Akhtyamov #:
Куда музыку потер? Только что собрался послушать, под пивас ;)

не я не тёр- сам захожу на 210 страницу. вроде всё там и осталось. сейчас сам слушать буду, под ликёрчик. 

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SanAlex #:

AUD\USD-H2          --------- ну я затарился - как всегда наверное, пойдёт против меня.

 

))))В понедельник увидишь
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dryun777 #:
))))В понедельник увидишь

пока всё на месте - прыгает то в плюс то в минус

AUDUSDH2 ччч 

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