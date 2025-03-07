FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 219
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Кто в Горах сидит, вход в личный кабинет есть??? Сайт рабочий???
у меня без выходная ситуация - держу до победного!
Кто в Горах сидит, вход в личный кабинет есть??? Сайт рабочий???
Было письмо
Было письмо
Заработало!!!
Спасибо!!!
Сваливать от них надо. Второй раз уже с этими сайтами...
Спрыгнем и с Фунта:
И с Евры:
AUD\USD-H2 --------- ну я затарился - как всегда наверное, пойдёт против меня.
Куда музыку потер? Только что собрался послушать, под пивас ;)
не я не тёр- сам захожу на 210 страницу. вроде всё там и осталось. сейчас сам слушать буду, под ликёрчик.
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AUD\USD-H2 --------- ну я затарился - как всегда наверное, пойдёт против меня.
))))В понедельник увидишь
пока всё на месте - прыгает то в плюс то в минус