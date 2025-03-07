FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 212

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SanAlex #:

GOLDH2  вроде всё готово! к 1836.16


ты бы уже завязывал с этим золотом..золото до добра не доводит))))

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Вот если бы лунь на месячишко застрял в диапазоне,в котором ходит последние 4 часа,,,так больше ничего не надо))
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dryun777 #:

ты бы уже завязывал с этим золотом..золото до добра не доводит))))

GOLD-H2      ==== без риска не заработать 

GOLDH2


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Ауди и лунь сдохли к чертям))весь рынок сдох😐
 
dryun777 #:
Ауди и лунь сдохли к чертям))весь рынок сдох😐

Все нормально. Так и должно быть.


 

По Аудям селл основное направление! Остальное все коррекции...

                                      ТР 0.71988


 
dryun777 #:
Ауди и лунь сдохли к чертям))весь рынок сдох😐

В общем ты сам понял. Мнения разделились.))) Сам думай куда вставать)))

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AUD\USD-Daily      -------  Вроде целится нужно сюда  0.74859

AUDUSDDaily 0.74859

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

AUD\USD-H2    -------  сегодня скорее всего будет так!            -----    0.73683

AUDUSDH2 0.73683

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Aleksandr Yakovlev #:

В общем ты сам понял. Мнения разделились.))) Сам думай куда вставать)))

Я погляжу,у меня бакс франк,евро франк в Лонг .тоже сдохли
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SanAlex #:

AUD\USD-Daily      -------  Вроде целится нужно сюда  0.74859


Запрыгнул)))если что хоть буду знать,что не один без штанов останусь🤣
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