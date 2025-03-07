FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 212
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GOLDH2 вроде всё готово! к 1836.16
ты бы уже завязывал с этим золотом..золото до добра не доводит))))
ты бы уже завязывал с этим золотом..золото до добра не доводит))))
GOLD-H2 ==== без риска не заработать
Ауди и лунь сдохли к чертям))весь рынок сдох😐
Все нормально. Так и должно быть.
По Аудям селл основное направление! Остальное все коррекции...
ТР 0.71988
Ауди и лунь сдохли к чертям))весь рынок сдох😐
В общем ты сам понял. Мнения разделились.))) Сам думай куда вставать)))
AUD\USD-Daily ------- Вроде целится нужно сюда 0.74859
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
AUD\USD-H2 ------- сегодня скорее всего будет так! ----- 0.73683
В общем ты сам понял. Мнения разделились.))) Сам думай куда вставать)))
AUD\USD-Daily ------- Вроде целится нужно сюда 0.74859