FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 233

Новый комментарий
[Удален]  
Lesorub #:

Все решено за Вас и отображено на графике!

Осталось увидеть подтверждение...

лесоруб - у тебя какой прогноз по фунту?

GBP\USD-Daily

GBPUSDDaily

 
SanAlex #:

GBP\USD-Monthly 1.46157       ------- весёленькая пара намечается на ближайшие три-четыре месяца 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


SanAlex, привет, ты Фибоначчи сам натягиваешь или это индикатор делает, типа зиг зага, непонятно как ты по нему что определяешь... или просто так... вот Лесоруб по нему палки выставляет вверху и внизу, так сказать границы возможного допустимого хода определяет, а у тебя ничего не видно как получается... но тоже вроде правильно направление даешь...))

[Удален]  
Сергей Криушин #:

SanAlex, привет, ты Фибоначчи сам натягиваешь или это индикатор делает, типа зиг зага, непонятно как ты по нему что определяешь... или просто так... вот Лесоруб по нему палки выставляет вверху и внизу, так сказать границы возможного допустимого хода определяет, а у тебя ничего не видно как получается... но тоже вроде правильно направление даешь...))

я так от верхних или нижних точек накидываю - просто смотрю где находится 50 уровень. - и не умею правильно им пользоваться. 

 
SanAlex #:

я так от верхних или нижних точек накидываю - просто смотрю где находится 50 уровень. - и не умею правильно им пользоваться. 

Это отображение золотого сечения, всё в природе строится по такому гармоническому фрактальному закону расширения или строительства любого живого телесного и даже психологического пространства... инженеры архитекторы тоже придерживаются золотого сечения... короче в основном играют уровни 0.61 и верхний 1.61...на них происходят обычно все основные развороты... я обычно этим пользуюсь автоматически ставится...

Файлы:
AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R.mq5  33 kb
[Удален]  
Сергей Криушин #:

Это отображение золотого сечения, всё в природе строится по такому гармоническому фрактальному закону расширения или строительства любого живого телесного и даже психологического пространства... инженеры архитекторы тоже придерживаются золотого сечения... короче в основном играют уровни 0.61 и верхний 1.61...на них происходят обычно все основные развороты...

 Pivot Индикатор - хорошо показывает направление. сегодня раним утром пара целилась на верха. - но потом пересекла уровень   Pivot и хорошо пошла вниз.

GBP\USD-H2

GBPUSDH2

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Сергей Криушин #:  Спасибо ! за Индикатор. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

только без этого Индикатора - не может он работать !

   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Timeframe,"Zigzag2_R_Color",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep);
[Удален]  

Сергей Криушин #:  Спасибо ! за Индикатор. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

только без этого Индикатора - не может он работать !

если на так исправить - тоже работает!

   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Timeframe,"Examples\\ZigzagColor",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep);

Захват

 
SanAlex #:

 Pivot Индикатор - хорошо показывает направление. сегодня раним утром пара целилась на верха. - но потом пересекла уровень   Pivot и хорошо пошла вниз.

GBP\USD-H2

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Сергей Криушин #:  Спасибо ! за Индикатор. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

только без этого Индикатора - не может он работать !

давно он у меня в пользовании, как-то уже и забыл, что с ним шло... в шаблон загнал и накидываю на график см. в базе всё оттуда... вот еще один из шаблона, в нем меняю вверху 10 на 30 и примерно уровни поддержки сопротивления отображает... нашел вот по другому подписан был...

Файлы:
AutoTrendLines.mq5  12 kb
Zigzag2_R_Color.mq5  24 kb
[Удален]  
Сергей Криушин #:

давно он у меня в пользовании, как-то уже и забыл, что с ним шло... в шаблон загнал и накидываю на график см. в базе всё оттуда... вот еще один из шаблона, в нем меняю вверху 10 на 30 и примерно уровни поддержки сопротивления отображает...

я нашёл к тому индикатору - который у тебя идёт в паре с тем

https://www.mql5.com/ru/code/16455

Zigzag2_R_Color
Zigzag2_R_Color
  • www.mql5.com
Ещё один вариант зигзага от Роша.
 
SanAlex #:

я нашёл к тому индикатору - который у тебя идёт в паре с тем

https://www.mql5.com/ru/code/16455

да да точно...))

 
SanAlex #:

если на так исправить - тоже работает!


тоже правильно... в зависимости от ТФ больше врет на малых, но до сотни в основном дотягивает, у Лесоруба до 1.41, чтоб наверняка наверно... до 1.61 может и раньше развернуться, а может и хорошо дальше пройти,тоже ловить и привыкать надо...

1...226227228229230231232233234235236237238239240...476
Новый комментарий