FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 233
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лесоруб - у тебя какой прогноз по фунту?
GBP\USD-Daily
GBP\USD-Monthly 1.46157 ------- весёленькая пара намечается на ближайшие три-четыре месяца
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SanAlex, привет, ты Фибоначчи сам натягиваешь или это индикатор делает, типа зиг зага, непонятно как ты по нему что определяешь... или просто так... вот Лесоруб по нему палки выставляет вверху и внизу, так сказать границы возможного допустимого хода определяет, а у тебя ничего не видно как получается... но тоже вроде правильно направление даешь...))
SanAlex, привет, ты Фибоначчи сам натягиваешь или это индикатор делает, типа зиг зага, непонятно как ты по нему что определяешь... или просто так... вот Лесоруб по нему палки выставляет вверху и внизу, так сказать границы возможного допустимого хода определяет, а у тебя ничего не видно как получается... но тоже вроде правильно направление даешь...))
я так от верхних или нижних точек накидываю - просто смотрю где находится 50 уровень. - и не умею правильно им пользоваться.
я так от верхних или нижних точек накидываю - просто смотрю где находится 50 уровень. - и не умею правильно им пользоваться.
Это отображение золотого сечения, всё в природе строится по такому гармоническому фрактальному закону расширения или строительства любого живого телесного и даже психологического пространства... инженеры архитекторы тоже придерживаются золотого сечения... короче в основном играют уровни 0.61 и верхний 1.61...на них происходят обычно все основные развороты... я обычно этим пользуюсь автоматически ставится...
Это отображение золотого сечения, всё в природе строится по такому гармоническому фрактальному закону расширения или строительства любого живого телесного и даже психологического пространства... инженеры архитекторы тоже придерживаются золотого сечения... короче в основном играют уровни 0.61 и верхний 1.61...на них происходят обычно все основные развороты...
Pivot Индикатор - хорошо показывает направление. сегодня раним утром пара целилась на верха. - но потом пересекла уровень Pivot и хорошо пошла вниз.
GBP\USD-H2
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Сергей Криушин #: Спасибо ! за Индикатор.
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только без этого Индикатора - не может он работать !
Сергей Криушин #: Спасибо ! за Индикатор.
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только без этого Индикатора - не может он работать !
если на так исправить - тоже работает!
Pivot Индикатор - хорошо показывает направление. сегодня раним утром пара целилась на верха. - но потом пересекла уровень Pivot и хорошо пошла вниз.
GBP\USD-H2
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Сергей Криушин #: Спасибо ! за Индикатор.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
только без этого Индикатора - не может он работать !
давно он у меня в пользовании, как-то уже и забыл, что с ним шло... в шаблон загнал и накидываю на график см. в базе всё оттуда... вот еще один из шаблона, в нем меняю вверху 10 на 30 и примерно уровни поддержки сопротивления отображает... нашел вот по другому подписан был...
давно он у меня в пользовании, как-то уже и забыл, что с ним шло... в шаблон загнал и накидываю на график см. в базе всё оттуда... вот еще один из шаблона, в нем меняю вверху 10 на 30 и примерно уровни поддержки сопротивления отображает...
я нашёл к тому индикатору - который у тебя идёт в паре с тем
https://www.mql5.com/ru/code/16455
я нашёл к тому индикатору - который у тебя идёт в паре с тем
https://www.mql5.com/ru/code/16455
да да точно...))
если на так исправить - тоже работает!
тоже правильно... в зависимости от ТФ больше врет на малых, но до сотни в основном дотягивает, у Лесоруба до 1.41, чтоб наверняка наверно... до 1.61 может и раньше развернуться, а может и хорошо дальше пройти,тоже ловить и привыкать надо...