FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 340

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Через пять минут решение по процентной ставке по евро,,вдруг забыли)))посмотрим как евро полетает)))
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Эхх,евро продолжит путь вниз)))
 

Вот и славненько 


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Aleksandr Yakovlev #:

Вот и славненько 


и обратно))

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поспела))

 
dryun777 #:

и обратно))

Так вроде нет цели внизу 
 
dryun777 #:

поспела))

чего поспело?

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Aleksandr Yakovlev #:
Так вроде нет цели внизу 

да чтото сегодня всё наперекосяк..по европе данные не оченьвышли,по идее евра должна дешеветь..вот евра куда прёт то интересно?на чём??

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с фунта с села вышел,один лот уже больше недели стоял,вчера хороший профит был,сегодня по нулям закрыл,,подожду 4 ноября потом вернусь к нему))
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