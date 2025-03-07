FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 340
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Вот и славненько
Вот и славненько
и обратно))
поспела))
и обратно))
поспела))
чего поспело?
Так вроде нет цели внизу
да чтото сегодня всё наперекосяк..по европе данные не оченьвышли,по идее евра должна дешеветь..вот евра куда прёт то интересно?на чём??