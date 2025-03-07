FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 388
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот бакс франк что-то мурыжится,никак не идёт вверх в этот раз
Для разворота тренда надо не 2 часа))) Ждемс)))
Я тебе как то говорил про заркальный уровень.
Вот что получается. Часть позиций прикрою скоро.
Я тебе как то говорил про заркальный уровень.
Вот что получается. Часть позиций прикрою скоро.
Я тебе как то говорил про заркальный уровень.
Вот что получается. Часть позиций прикрою скоро.
Я тебе как то говорил про заркальный уровень.
Вот что получается. Часть позиций прикрою скоро.
Евро фунт был два часа назад в нормальном плюсе)))
еще будет