FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 388

Новый комментарий
[Удален]  
Вот бакс франк что-то мурыжится,никак не идёт вверх в этот раз
 
dryun777 #:
Вот бакс франк что-то мурыжится,никак не идёт вверх в этот раз

Для разворота тренда надо не 2 часа))) Ждемс)))

 
dryun777 #:

Я тебе как то говорил про заркальный уровень.

Вот что получается. Часть позиций прикрою скоро.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Я тебе как то говорил про заркальный уровень.

Вот что получается. Часть позиций прикрою скоро.


Ну я её на долгосрок брал,пусть летает))я вообще не парюсь))зеркального уровня то на недельном нет!ну в любом случае,она у меня уже в минуса не зайдет
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Я тебе как то говорил про заркальный уровень.

Вот что получается. Часть позиций прикрою скоро.


И ты сел свой скоро прикроешь)))
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Я тебе как то говорил про заркальный уровень.

Вот что получается. Часть позиций прикрою скоро.


Тут после продолжительного тренда образовалась четкая разворотная фигура!!и цена пошла вниз,цена дошла до минимума января и развернулась..сейчас проявляется V образная модель фигуры,как правило она нарисует эту волну!!
[Удален]  
GBPCAD селл закрыл,встану в бай,вроде сигнал проявляется
[Удален]  
Евро фунт был два часа назад в нормальном плюсе)))
 
dryun777 #:
Евро фунт был два часа назад в нормальном плюсе)))

еще будет

[Удален]  
Франк йена как и писал вверх пошла,думаю где-то 124,41 тормазнет
1...381382383384385386387388389390391392393394395...476
Новый комментарий