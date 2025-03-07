FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 357

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SanAlex #:

XAU\USD-H4    ----- по картинке зрительно видно что цель верху 1795.427 - Pivot рассудит, на данный момент он показывает, цели верху. 

Саша, покажи сделками, а не пустыми картинками 50/50

И так всем известно, что цена с текущего момента может пойти в 2 стороны - 3-й не дано.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Саша, покажи сделками, а не пустыми картинками 50/50

И так всем известно, что цена с текущего момента может пойти в 2 стороны - 3-й не дано.

я не открываю - я вышел с этой темы. так по привычке, хочется по угадывать направление .

 
SanAlex #:

я не открываю - я вышел с этой темы. так по привычке, хочется по угадывать направление .

Ну так поугадывай у себя в терминале, зачем это публиковать здесь?

Представь, все будут так делать, публиковать всякую бесполезную дичь,

по типу этого:

---

А, ну да, забыл расписать:

Если цена пойдёт вверх, то будет вверху, а если вниз - то внизу.

Это мой прогноз.

Нормально?

P.S. Блин, забыл жёлтеньких и красненьких кружочков нарисовать, ну да ладно и так сойдёт.
 
SanAlex #:

я не открываю - я вышел с этой темы. так по привычке, хочется по угадывать направление .

Почему вышел? Не получается зарабатывать на собственной ТС? 

А если не получается, то стоит ли вводить в заблуждение других участников своими прогнозами, зная, что твоя ТС не эффективна?

Извини конечно, просто такие мысли сразу на ум приходят.

[Удален]  
Вы это всерьёз ? Вы думаете что по этим глупым прогнозам кто то всерьёз это принимает? 
 
SanAlex #:
Вы это всерьёз ? Вы думаете что по этим глупым прогнозам кто то всерьёз это принимает? 

Извини, что с утра на тебя тут накинулись.

Просто интересно почему не торгуешь.

А прогнозы до сих пор выкладываешь.
 
SanAlex #:
Вы это всерьёз ? Вы думаете что по этим глупым прогнозам кто то всерьёз это принимает? 

Знаешь, народ смотрит, может по ним и не торгует, но пытается что-то извлечь.

С твоих картинок ничего полезного нельзя извлечь, только наоборот.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Извини, что с утра на тебя тут накинулись.

Просто интересно почему не торгуешь.

А прогнозы до сих пор выкладываешь.

когда всё восстановится (брокеры будут лояльней) - и ещё нужно доработать стратегию  

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Знаешь, народ смотрит, может по ним и не торгует, но пытается что-то извлечь.

С твоих картинок ничего полезного нельзя извлечь, только наоборот.

а жаль что не видишь - в моих картинках, полезного для себя. 

 
SanAlex #:

а жаль что не видишь - в моих картинках, полезного для себя. 

Всё что вижу - безсистемность (тупое предугадывание)

Публикуй что-то с системой, чтобы это могли скопировать. Опиши систему, что если так - тогда делаем так.

Сейчас всё идёт каким-то рандомом как в казино, который невозможно повторить. 

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