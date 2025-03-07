FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 357
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XAU\USD-H4 ----- по картинке зрительно видно что цель верху 1795.427 - Pivot рассудит, на данный момент он показывает, цели верху.
Саша, покажи сделками, а не пустыми картинками 50/50
И так всем известно, что цена с текущего момента может пойти в 2 стороны - 3-й не дано.
Саша, покажи сделками, а не пустыми картинками 50/50
И так всем известно, что цена с текущего момента может пойти в 2 стороны - 3-й не дано.
я не открываю - я вышел с этой темы. так по привычке, хочется по угадывать направление .
я не открываю - я вышел с этой темы. так по привычке, хочется по угадывать направление .
Ну так поугадывай у себя в терминале, зачем это публиковать здесь?
Представь, все будут так делать, публиковать всякую бесполезную дичь,
по типу этого:
---
А, ну да, забыл расписать:
Если цена пойдёт вверх, то будет вверху, а если вниз - то внизу.
Это мой прогноз.
Нормально?P.S. Блин, забыл жёлтеньких и красненьких кружочков нарисовать, ну да ладно и так сойдёт.
я не открываю - я вышел с этой темы. так по привычке, хочется по угадывать направление .
Почему вышел? Не получается зарабатывать на собственной ТС?
А если не получается, то стоит ли вводить в заблуждение других участников своими прогнозами, зная, что твоя ТС не эффективна?
Извини конечно, просто такие мысли сразу на ум приходят.
Вы это всерьёз ? Вы думаете что по этим глупым прогнозам кто то всерьёз это принимает?
Извини, что с утра на тебя тут накинулись.
Просто интересно почему не торгуешь.А прогнозы до сих пор выкладываешь.
Вы это всерьёз ? Вы думаете что по этим глупым прогнозам кто то всерьёз это принимает?
Знаешь, народ смотрит, может по ним и не торгует, но пытается что-то извлечь.
С твоих картинок ничего полезного нельзя извлечь, только наоборот.
Извини, что с утра на тебя тут накинулись.
Просто интересно почему не торгуешь.А прогнозы до сих пор выкладываешь.
когда всё восстановится (брокеры будут лояльней) - и ещё нужно доработать стратегию
Знаешь, народ смотрит, может по ним и не торгует, но пытается что-то извлечь.
С твоих картинок ничего полезного нельзя извлечь, только наоборот.
а жаль что не видишь - в моих картинках, полезного для себя.
а жаль что не видишь - в моих картинках, полезного для себя.
Всё что вижу - безсистемность (тупое предугадывание)
Публикуй что-то с системой, чтобы это могли скопировать. Опиши систему, что если так - тогда делаем так.
Сейчас всё идёт каким-то рандомом как в казино, который невозможно повторить.