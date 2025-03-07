FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 73
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Их там нет
в переводе на русский :
неравномерная сетка по разным парам чуть не лопнула. Но цена дёрнулась в нужную сторону и теперь делаю вид что на коне
Eurusd 1.2040 buy
чуть скромнее стоит лимитка в засаде :-) то есть она сама по себе чуть ниже (1.20 с хвостом) и цель немногим ближе
в переводе на русский :
неравномерная сетка по разным парам чуть не лопнула. Но цена дёрнулась в нужную сторону и теперь делаю вид что на коне
Eurusd 1.2040 buy
Eurusd 1.2040 buy
Я тоже так думаю, через недельку посмотрим)
пора бы и честь знать! давай назад верх
пора бы и честь знать! давай назад верх
Надо продавать а ты покупаешь. Сольешь.
Надо продавать а ты покупаешь. Сольешь.
это эксперимент! - и кажись я нашёл жилку, посмотрим как продержится до конца месяца.