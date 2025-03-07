FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 73

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Renat Akhtyamov:
Их там нет
Продажу я прогнозил еще в середине декабря. Длится это все чудо по конец марта. 
Но все относительно и зависит от того, кто какую волну ловит. При этом мелкие волны образуют крупные

в переводе на русский :

неравномерная сетка по разным парам чуть не лопнула. Но цена дёрнулась в нужную сторону и теперь делаю вид что на коне

[Удален]  
Eurusd 1.2040 buy
TP 1.22
 
Vladimir Baskakov:
Eurusd 1.2040 buy
TP 1.22

чуть скромнее стоит лимитка в засаде :-) то есть она сама по себе чуть ниже (1.20 с хвостом) и цель немногим ближе

 
Maxim Kuznetsov:

в переводе на русский :

неравномерная сетка по разным парам чуть не лопнула. Но цена дёрнулась в нужную сторону и теперь делаю вид что на коне

Не, не так
Еву продавать по конец марта, это сезонное ;) особой периодичностью нет, но если уж в середине января она пошла падать то до конца марта
 
Вторая цель по еве взята. Осталась последняя.
 
Vladimir Baskakov:
Eurusd 1.2040 buy
TP 1.22
Але, а чо там с тп 1.19? ;)
 
Vladimir Baskakov:
Eurusd 1.2040 buy
TP 1.22

Я тоже так думаю, через недельку посмотрим)

[Удален]  

пора бы и честь знать! давай назад верх

EURUSDM3 ммм

 
SanAlex:

пора бы и честь знать! давай назад верх


Надо продавать а ты покупаешь. Сольешь.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Надо продавать а ты покупаешь. Сольешь.


это эксперимент! - и кажись я нашёл жилку, посмотрим как продержится до конца месяца.

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