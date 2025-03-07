FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 406
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Хотел уже тебе пятое место дать, но horosh опередил
Видимо не судьба(((
Многие мечтают в него попасть, гордись
Как-то слабовато как-то даже в тройку не попал, как-то даже обидно... не ну в тройку не попал... ну вчера был шанс, а седня уже опять в переигровку... взятку что ли дать... за передвижку в рейтинге... Да вован- банан хороший развод придумал, тебе тоже тройка с минусом... а место вечное zZERO...))) вот блин даже заикаться начал... ))
Как-то слабовато как-то даже в тройку не попал, как-то даже обидно... не ну в тройку не попал... ну вчера был шанс, а седня уже опять в переигровку... взятку что ли дать... за передвижку в рейтинге... Да вован- банан хороший развод придумал, тебе тоже тройка с минусом... а место вечное zZERO...))) вот блин даже заикаться начал... ))
Хотел уже тебе пятое место дать, но horosh опередил
У меня блата нет, все по заслугам,извини, рановато тебе в тройку, там только динозавры
Не, динозавры не мой вариант... предпочитаю порхать, как бабочка и жалить как пчела... результат должен быть по любасу... а динозавры не выдержали климатических изменений... так то их сотворили еще люди титаны, для собственных нужд... разводили как скот... может и скакали на них как на лошадях... наверно и летали на прирученных летающих, как в фильме "Аватар"...)))
и тишина... очередное затишье перед бурей... золото думает вертаться или так и будет гнобить мой депозит...)))
а вроде как дернуло к низу... глядишь и вывезет кривая...
и тишина... очередное затишье перед бурей... золото думает вертаться или так и будет гнобить мой депозит...)))
Куда вертаться? На север?
Я думаю сейчас глубоко и надолго вниз
Куда вертаться? На север?
Я думаю сейчас глубоко и надолго вниз
Вниз да уже задолбался ждать, 10к держат вместе с серебром...)))