FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 406

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Vladimir Baskakov #:
Хотел уже тебе пятое место дать, но horosh опередил

Видимо не судьба(((

 
Vladimir Baskakov #:
Многие мечтают в него попасть, гордись

Как-то слабовато как-то даже в тройку  не попал, как-то даже обидно... не  ну в тройку не попал... ну вчера был шанс, а седня уже опять в переигровку... взятку что ли дать... за передвижку в рейтинге... Да вован- банан хороший развод придумал, тебе тоже тройка с минусом... а место вечное zZERO...))) вот блин даже заикаться начал... ))

[Удален]  
Сергей Криушин #:

Как-то слабовато как-то даже в тройку  не попал, как-то даже обидно... не  ну в тройку не попал... ну вчера был шанс, а седня уже опять в переигровку... взятку что ли дать... за передвижку в рейтинге... Да вован- банан хороший развод придумал, тебе тоже тройка с минусом... а место вечное zZERO...))) вот блин даже заикаться начал... ))

У меня блата нет, все по заслугам,извини, рановато тебе в тройку, там только динозавры 
 
Как хотите, но я спать. Боюсь не в то время встать . Нумерология, знаете ли, не шухры мухры ....
 
Vladimir Baskakov #:
Хотел уже тебе пятое место дать, но horosh опередил
 Horosh по ходу сетку в противотренд мутит, еврофунт очень здорово пошел, прям так, как я тебе посоветовал недавно
 
Vladimir Baskakov #:
У меня блата нет, все по заслугам,извини, рановато тебе в тройку, там только динозавры 

Не, динозавры не мой вариант... предпочитаю порхать, как бабочка и жалить как пчела... результат должен быть по любасу... а динозавры не выдержали климатических изменений... так то их сотворили еще люди титаны, для собственных нужд... разводили как скот... может и скакали на них как на лошадях... наверно и летали на прирученных летающих, как в фильме "Аватар"...))) 

 
Зашёл в buy по USDCAD
Файлы:
Screenshot_3.png  56 kb
 

и  тишина... очередное затишье перед бурей... золото думает вертаться или так и будет гнобить мой депозит...)))

а вроде как дернуло к низу... глядишь и вывезет кривая...

золотая

 
Сергей Криушин #:
и  тишина... очередное затишье перед бурей... золото думает вертаться или так и будет гнобить мой депозит...)))

Куда вертаться? На север?

Я думаю сейчас глубоко и надолго вниз


 
Aleksandr Yakovlev #:

Куда вертаться? На север?

Я думаю сейчас глубоко и надолго вниз


Вниз да уже задолбался ждать, 10к держат вместе с серебром...)))

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