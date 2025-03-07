FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 140
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Мож и не будет...
Думаю GBPUSD тоже засосет вниз.... через мин 30- 60 все будет понятно.
Думаю GBPUSD тоже засосет вниз.... через мин 30- 60 все будет понятно.
Смотри, тут какой есть косяк:
Смотри, тут какой есть косяк:
GBPUSD Думаю закончили на М5
GBPUSD Думаю закончили на М5
GBPUSD все как в аптеке, если также сильно будем падать тогда до четверга можно выдыхуть.. другими словами на Н4 должен за 40 минут нарисоваться нисходящий бар и пройти около 70 пунктов.... ну а дальше до следующего checkpoint
USDCAD щас откроется новый бар на Н4 и должны взлететь
GBPUSD все как в аптеке, если также сильно будем падать тогда до четверга можно выдыхуть.. другими словами на Н4 должен за 40 минут нарисоваться нисходящий бар и пройти около 70 пунктов.... ну а дальше до следующего checkpoint
Оперативненько пока писал еще 20 пунктов пролетели, тогда думаю побольше будет а не 70 пунктов....
Оперативненько пока писал еще 20 пунктов пролетели, тогда думаю побольше будет а не 70 пунктов....
что вас так напугало? - памперсы одевайте.
что вас так напугало? - памперсы одевайте.
Вот из-за таких как вы, я и не люблю форумы... лижбы вам какую ни будь чушь написать..., поехидничать
GBPUSD: в 16:00 с среду как откроется бар на Н4 можно закрывать Sell и вставать на покупку
CADJPY будем падать сегодня до 19:00 как откроется бар на Н1 можно прикрыться и немного развернуться....