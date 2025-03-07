FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 140

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Lesorub:

Мож и не будет...


Думаю GBPUSD  тоже засосет вниз.... через мин 30- 60 все будет понятно.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Думаю GBPUSD  тоже засосет вниз.... через мин 30- 60 все будет понятно.

Смотри, тут какой есть косяк:


 
Lesorub:

Смотри, тут какой есть косяк:


GBPUSD Думаю закончили на М5


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD Думаю закончили на М5


GBPUSD  все как в аптеке, если также сильно будем падать тогда до четверга можно выдыхуть.. другими словами на Н4 должен за 40 минут нарисоваться нисходящий бар и пройти около 70 пунктов.... ну а дальше до следующего checkpoint


 

USDCAD  щас откроется новый бар на Н4 и должны взлететь


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD  все как в аптеке, если также сильно будем падать тогда до четверга можно выдыхуть.. другими словами на Н4 должен за 40 минут нарисоваться нисходящий бар и пройти около 70 пунктов.... ну а дальше до следующего checkpoint


Оперативненько пока писал еще 20 пунктов пролетели, тогда думаю побольше будет а не 70 пунктов....


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Оперативненько пока писал еще 20 пунктов пролетели, тогда думаю побольше будет а не 70 пунктов....


что вас так напугало? - памперсы одевайте.

 
SanAlex:

что вас так напугало? - памперсы одевайте.

Вот из-за таких  как вы, я и не люблю форумы... лижбы вам какую ни будь чушь написать..., поехидничать

 

GBPUSD:  в 16:00 с среду как откроется бар на Н4 можно закрывать Sell  и вставать на покупку


 

CADJPY  будем падать сегодня до 19:00 как откроется бар на Н1 можно прикрыться и немного развернуться....


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