FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 268
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
евро йена в сел у тебя!подумал?)))
и не собирается кажись - ему КУКЛУ нужны бабки, вот пока не сольёт не успокоиться.
и не собирается кажись - ему КУКЛУ нужны бабки, вот пока не сольёт не успокоиться.
это уже не кукл))евро щас крепчать будет...толпа большая..кукл тоже убытки несёт))
это уже не кукл))евро щас крепчать будет...толпа большая..кукл тоже убытки несёт))
ты здесь?
Пора и на север смотаться
ты здесь?
Драин, хватит рейтинг гонять постами!
P.S. он всеравно скоро остановится )))Из за тебя очень попрошу Администрацию что бы ввели одно сообщение в час, тогда люди думать будут перед тем как писать. Доброй ночи.