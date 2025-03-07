FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 268

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dryun777 #:

евро йена в сел у тебя!подумал?)))

и не собирается кажись - ему КУКЛУ нужны бабки, вот пока  не сольёт не успокоиться.

EURJPYH1 

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SanAlex #:

и не собирается кажись - ему КУКЛУ нужны бабки, вот пока  не сольёт не успокоиться.

 

это уже не кукл))евро щас крепчать будет...толпа большая..кукл тоже убытки несёт))

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если бы всегда инсайдеры зарабатывали бы ..то рынок бы не существовал...не может всегда одна сторона быть в плюсе!!!куклы тоже проигрывают!
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добрал ещё)
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лесоруб ты здесь?
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против кукла иду))))))))))))))))))))))
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dryun777 #:

это уже не кукл))евро щас крепчать будет...толпа большая..кукл тоже убытки несёт))

ты здесь?

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Aleksandr Yakovlev #:

Пора и на север смотаться


ты здесь?

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всё набрал)))всем удачных выходных)))
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Volodymyr Zubov #:

Драин, хватит рейтинг гонять постами!

P.S. он всеравно скоро остановится )))

Из за тебя очень попрошу Администрацию что бы ввели одно сообщение в час, тогда люди думать будут перед тем как писать. Доброй ночи.
Странный ты человек
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