FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 108
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Ну как сказать, не сложно, психологически проще взять копеечную прибыль и пересиживать убыток в 100 тысяч в надежде отыграться. Все новички так делают, и почти все не новички.
я запускал с такими настройками - гляньте на график. В начале я подыскивал настройки для эксперта
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ещё очень повлияло на результат - Несколько раз за месяц, отключался интернет. И всё сбивалось. Да же если торговать в ручную всё собьётся - а тем более если экспертом торговать.
я запускал с такими настройками - гляньте на график. В начале я подыскивал настройки для эксперта
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ещё очень повлияло на результат - Несколько раз за месяц, отключался интернет. И всё сбивалось. Да же если торговать в ручную всё собьётся - а тем более если экспертом торговать.
Да, в начале участок, но там тоже эквизи чуть выше, и фиксим сразу, а убытки в две трети депо держим открытыми зачем-то.
Да, в начале участок, но там тоже эквизи чуть выше, и фиксим сразу, а убытки в две трети депо держим открытыми зачем-то.
когда открывает в обе стороны - накапливается много позиции. и закрывает как одна из сторон наберёт свою прибыль, по этому скорее всего получается такая разница.
В этом месяце попробую немного по другому - что бы закрывало обе сразу стороны по прибыли, скорее всего эти две линии будут идти рядом.
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Вот сегодня запустил, набирает в обе стороны прибыль - и закрывает и buy и sell
когда открывает в обе стороны - накапливается много позиции. и закрывает как одна из сторон наберёт свою прибыль, по этому скорее всего получается такая разница.
В этом месяце попробую немного по другому - что бы закрывало обе сразу стороны по прибыли, скорее всего эти две линии будут идти рядом.
Никогда не понимал локи. Мы либо покупаем либо продаем. Зачем плодить ненужные сущности?
Никогда не понимал локи. Мы либо покупаем либо продаем. Зачем плодить ненужные сущности?
ну это так, Индикатор подаёт сигнал - на минутном графике. мне без разницы, лишние это позиции или нет - главное для меня прибыль.
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если закрывать по сигналу - он через время Вам депозит сольёт.
ну это так, Индикатор подаёт сигнал - на минутном графике. мне без разницы, лишние это позиции или нет - главное для меня прибыль.
А разве сигнал на противоположную сделку не должен быть сигналом к закрытию текущей?
А разве сигнал на противоположную сделку не должен быть сигналом к закрытию текущей?
ну вот я вам про это - если он будет закрывать по сигналу он и сольёт.
а если Вы не будете закрывать противоположную - через время все ровно будет разница в открытых позициях. И через какое то время у Вас появится прибыль и от тех и тех в ОБЩЕЙ СУММЕ
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Вот пример - общая прибыль перешла в Зелёную зону(предпоследняя кнопка)
Если посмотреть выше на картинке внимательно - золото имело всего две позиции прибыльных и 18 убыточных = прибыль 40 000
или ещё там же, евро бакс 5 позиции закрылись одновременно 3 в buy и 2 в sell = 1000 в плюсе
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по золоту была ошибка - в настройках по умолчанию у меня 40 000.
я хотел и запустил - чтобы buy и sell закрылись с не большой прибылью одновременно - но забыл увеличить прибыль в одну сторону. и как достигло 40 000 в одну сторону она и закрыла одну сторону
вот и получилось минусовые остались и теперь сложно выйти из минуса - это нужно время, что бы другая сторона опять открыла позиции и уровняла сумму.