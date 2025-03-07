FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 108

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Андрей:

Ну как сказать, не сложно, психологически проще взять копеечную прибыль и пересиживать убыток в 100 тысяч в надежде отыграться. Все новички так делают, и почти все не новички.

я запускал с такими настройками - гляньте на график. В начале я подыскивал настройки для эксперта 

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ещё очень повлияло на результат - Несколько раз за месяц, отключался интернет. И всё сбивалось. Да же если торговать в ручную всё собьётся - а тем более если экспертом торговать. 

 
SanAlex:

я запускал с такими настройками - гляньте на график. В начале я подыскивал настройки для эксперта 

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ещё очень повлияло на результат - Несколько раз за месяц, отключался интернет. И всё сбивалось. Да же если торговать в ручную всё собьётся - а тем более если экспертом торговать. 

Да, в начале участок, но там тоже эквизи чуть выше, и фиксим сразу, а убытки в две трети депо держим открытыми зачем-то.

 
Не так давно  Алексей Тарабанов в ветке про тренды высказался, про чей-то скрин, уже не помню кто с кем спорил, типа "нет у вас понятия сопровождения сделки" так вот он прав очень в этом вопросе, и делится многим, суть в том, что закрытие сделки должно быть четко обосновано ТС, а не потому, что там же 100$!!! фиксим быстрее!!! Выход так же важен как и вход. 
Алексей Тарабанов
Алексей Тарабанов
  • 2020.09.17
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
[Удален]  
Андрей:

Да, в начале участок, но там тоже эквизи чуть выше, и фиксим сразу, а убытки в две трети депо держим открытыми зачем-то.

когда открывает в обе стороны - накапливается много позиции. и закрывает как одна из сторон наберёт свою прибыль, по этому скорее всего получается такая разница.

В этом месяце попробую немного по другому - что бы закрывало обе сразу стороны по прибыли, скорее всего эти две линии будут идти рядом. 

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Вот сегодня запустил, набирает в обе стороны прибыль - и закрывает и  buy и sell 

Снимок 'rdbnb 4 

 
SanAlex:

когда открывает в обе стороны - накапливается много позиции. и закрывает как одна из сторон наберёт свою прибыль, по этому скорее всего получается такая разница.

В этом месяце попробую немного по другому - что бы закрывало обе сразу стороны по прибыли, скорее всего эти две линии будут идти рядом.   

Никогда не понимал локи. Мы либо покупаем либо продаем. Зачем плодить ненужные сущности? 

[Удален]  
Андрей:

Никогда не понимал локи. Мы либо покупаем либо продаем. Зачем плодить ненужные сущности? 

ну это так, Индикатор подаёт сигнал - на минутном графике. мне без разницы, лишние это позиции или нет - главное для меня прибыль. 

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если закрывать по сигналу - он через время Вам депозит сольёт.

 
SanAlex:

ну это так, Индикатор подаёт сигнал - на минутном графике. мне без разницы, лишние это позиции или нет - главное для меня прибыль. 

А разве сигнал на противоположную сделку не должен быть сигналом к закрытию текущей?

[Удален]  
Андрей:

А разве сигнал на противоположную сделку не должен быть сигналом к закрытию текущей?

ну вот я вам про это - если он будет закрывать по сигналу он и сольёт.

а если Вы не будете закрывать противоположную - через время все ровно будет разница в открытых позициях. И через какое то время у Вас появится прибыль и от тех и тех в ОБЩЕЙ СУММЕ 

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Вот пример - общая прибыль перешла в Зелёную зону(предпоследняя кнопка)

Снимок 'rdbnb 5 

 
Трудно в мире будет найти прибыльную ТС в которой будут закрываться прибыльные позиции, а удерживаться убыточные. 
[Удален]  

Если посмотреть выше на картинке внимательно - золото имело всего две позиции прибыльных и 18 убыточных = прибыль 40 000

или ещё там же, евро бакс 5 позиции закрылись одновременно 3 в buy и 2 в sell = 1000 в плюсе

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по золоту была ошибка - в настройках по умолчанию у меня 40 000.

я хотел и запустил - чтобы buy и sell закрылись с не большой прибылью одновременно - но забыл увеличить прибыль в одну сторону. и как достигло 40 000 в одну сторону она и закрыла одну сторону

вот и получилось минусовые остались и теперь сложно выйти из минуса - это нужно время, что бы другая сторона опять открыла позиции и уровняла сумму.

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