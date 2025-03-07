FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 172
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Покупай Вова, все же видно
У меня кнопочный телефон. В нём ничего не видно.
У меня кнопочный телефон. В нём ничего не видно.
Модераторы, дайте вы этому флудерасту отпуск на месяц. Хоть месяц спокойно поживём.
==============
По USDJPY H1. Тоже непонятки.
Модераторы, дайте вы этому флудерасту отпуск на месяц. Хоть месяц спокойно поживём.
==============
По USDJPY H1. Тоже непонятки.
Пока ещё цена ниже Pivot уровня - значит нужно продавать .Если цена перепрыгнет выше уровня Pivot - тогда нужно будет задуматься
господа супер-тренд-трейдеры и волно-аналитики, а ничего что сегодня выходной в Британии ? сегодня "день ночного скальпера" - они могут торговать днём...
ибо плановый флет и вялый рынок, потому как банкиры пьянствуют
Чифу как бы все равно)
господа супер-тренд-трейдеры и волно-аналитики, а ничего что сегодня выходной в Британии ? сегодня "день ночного скальпера" - они могут торговать днём...
ибо плановый флет и вялый рынок, потому как банкиры пьянствуют
Зато идёт как задумано - по рисунку почти
Салам, пополам...(С)
Моя Еня, никак не разродится...
По Евро начались продажи...
ТР для баев 1.1906
ТР для селлов 1.1705
Свои баи закрою на 1.1906 и продаю на росте дробным объемом баев ...
Дрыны - наше Все!!!