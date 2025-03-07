FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 172

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Vladimir Baskakov #:
Покупай Вова, все же видно

У меня кнопочный телефон. В нём ничего не видно.

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

У меня кнопочный телефон. В нём ничего не видно.

Коммутатор? Смартфон ы ещё не продаю т?
 

Модераторы, дайте вы этому флудерасту отпуск на месяц. Хоть месяц спокойно поживём.

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По USDJPY H1. Тоже непонятки.

f306

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Модераторы, дайте вы этому флудерасту отпуск на месяц. Хоть месяц спокойно поживём.

==============

По USDJPY H1. Тоже непонятки.


Пока ещё цена ниже Pivot уровня - значит нужно продавать .Если цена перепрыгнет выше уровня Pivot  - тогда нужно будет задуматься

USDJPYH2 15 10.png

 

господа супер-тренд-трейдеры и волно-аналитики, а ничего что сегодня выходной в Британии ? сегодня "день ночного скальпера" - они могут торговать днём...

ибо плановый флет и вялый рынок, потому как банкиры пьянствуют

 

Чифу как бы все равно)


[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

господа супер-тренд-трейдеры и волно-аналитики, а ничего что сегодня выходной в Британии ? сегодня "день ночного скальпера" - они могут торговать днём...

ибо плановый флет и вялый рынок, потому как банкиры пьянствуют

Зато идёт как задумано - по рисунку почти

Снимок экрана_2021-08-30_18-10-50.png

 

Салам, пополам...(С)


 

Моя Еня, никак не разродится...


 

По Евро начались продажи...

ТР для баев 1.1906

ТР для селлов 1.1705

Свои баи закрою на 1.1906 и продаю на росте дробным объемом баев ...

                                                     

                                            Дрыны - наше  Все!!!

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