FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 128

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Yousufkhodja Sultonov:
В связи с чем сегодня все инструменты взбесились?

Сегодня истекают майские, месячные опционные контракты на фьючерсы разных валют на Чикагской бирже. Ещё хуже пляски на квартальных. Посмотрите по ссылке внизу их даты и объёмы.

Open Interest Profile - CME Group
Open Interest Profile - CME Group
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Volodymyr Zubov:

Важные выступления и прессконференции.

Спасибо за информацию.

 

    EUR_USD

  Пара торгуется в области уровня 2140 , S\R  2175 -2100 , область выше 2175 приоритет - bay , ниже 2070 приоритет sell , область 2175-2070 рассматриваю как флетовое развитие.  Пара обновила локальный экстремум 2148 и ответы  дальнейшего развития - как будет выстраиваться торговля по отношению к уровням.  

Файлы:
EURUSDH12_10_05.png  75 kb
[Удален]  

EUR\USD Цель на сегодня 1.20941

 

Привет!

пара USDCAD улыбается на покупку.


[Удален]  

USDCAD В таких местах хороший разворот - но и хорошо в таком месте - кидалово(туда, сюда - стряхнут и только потом к цели)  1.21964

USDCADbH2 1.21964

 
SanAlex:

USDCAD В таких местах хороший разворот - но и хорошо в таком месте - кидалово(туда, сюда - стряхнут и только потом к цели)  1.21964


Привет, цель мелковата.

1.23460 в самый раз.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет, цель мелковата.

1.23460 в самый раз.

привет! цель на сегодня - думаю должна взять 1.21964 а на будущее, цель проглядывается 1.23473

USDCADbDaily 1.23473

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Если цена опустится ниже оранжевой(Pivot) - лучше насторожится. ------- а если цена выше - можно расслабится и получать удовольствие.

USDCADbM30

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SanAlex:

привет! цель на сегодня - думаю должна взять 1.21964 а на будущее, цель проглядывается 1.23473


Так и я о том же )))

 

Состояние рынка на данный момент и условие установившегося паритета (наступило, взаимное, условное локирование позиций, средства и баланс держаться колом), скоро должна наступить развязка и средства двинутся:

Время Тип Объем Символ Цена S/L T/P Цена Комиссия Своп Прибыль
 На счете сигнала не начисляются свопы
2021.05.12 14:30 Sell 0.03 AUDCAD 0.9400 0.9299 0.9367 8.15
2021.05.12 05:00 Sell 0.03 AUDCHF 0.7060 0.6960 0.7014 15.18
2021.05.10 02:11 Buy 0.03 AUDJPY 85.47 86.47 84.62 -23.24
2021.05.04 07:10 Sell 0.01 AUDNZD 1.0780 1.0680 1.0789 -0.64
2021.05.07 14:36 Buy 0.03 AUDUSD 0.7817 0.7917 0.7714 -30.90
2021.05.10 16:00 Buy 0.03 CADCHF 0.7432 0.7532 0.7485 17.49
2021.05.10 08:27 Buy 0.03 CADJPY 89.96 90.96 90.38 11.49
2021.05.07 19:13 Buy 0.03 CHFJPY 120.63 121.63 120.70 1.91
2021.05.13 00:00 Buy 0.03 EURAUD 1.5629 1.5729 1.5650 4.86
2021.05.12 16:14 Sell 0.03 EURCAD 1.4580 1.4480 1.4661 -20.02
2021.05.05 00:00 Buy 0.01 EURCHF 1.0980 1.1081 1.0975 -0.55
2021.05.05 00:00 Sell 0.01 EURGBP 0.8648 0.8548 0.8595 7.45
2021.05.04 05:51 Buy 0.01 EURJPY 131.56 132.56 132.51 8.66
2021.05.04 00:22 Buy 0.01 EURSGD 1.6056 1.6156 1.6108 3.90
2021.05.07 14:31 Buy 0.03 EURUSD 1.2118 1.2219 1.2077 -12.30
2021.05.12 17:21 Buy 0.03 GBPAUD 1.8218 1.8318 1.8213 -1.15
2021.05.06 15:48 Sell 0.01 GBPCAD 1.6955 1.6854 1.7061 -8.73
2021.05.12 09:20 Buy 0.03 GBPCHF 1.2801 1.2901 1.2770 -10.23
2021.05.10 14:51 Buy 0.03 GBPJPY 153.83 154.83 154.18 9.57
2021.05.12 16:50 Buy 0.03 GBPNZD 1.9663 1.9763 1.9622 -8.80
2021.05.10 13:18 Buy 0.03 GBPSGD 1.8699 1.8799 1.8741 9.44
2021.05.10 10:40 Buy 0.03 GBPUSD 1.4093 1.4193 1.4054 -11.70
2021.05.10 19:31 Sell 0.03 GOLD 1 836.26 1 806.24 1 818.92 52.02
2021.05.12 15:37 Sell 0.03 NZDCAD 0.8700 0.8600 0.8691 2.23
2021.05.12 18:00 Sell 0.03 NZDCHF 0.6507 0.6406 0.6509 -0.66
2021.05.06 03:25 Buy 0.01 NZDJPY 79.07 80.07 78.49 -5.28
2021.05.04 07:16 Buy 0.01 NZDSGD 0.9579 0.9679 0.9536 -3.22
2021.05.04 00:22 Buy 0.01 NZDUSD 0.7205 0.7305 0.7155 -5.00
2021.05.10 07:30 Buy 0.03 SILVER 27.79 28.79 26.93 -129.00
2021.05.10 17:18 Sell 0.03 USDCAD 1.2086 1.1986 1.2137 -12.61
2021.05.07 14:33 Sell 0.01 USDCHF 0.9037 0.8937 0.9089 -5.72
2021.05.04 15:51 Buy 0.01 USDJPY 109.09 110.09 109.71 5.65
2021.05.12 18:02 Buy 0.03 USDSGD 1.3339 1.3439 1.3341 0.45
2021.05.13 08:00 Buy 0.03 EURNZD 1.6886 1.6986 1.6865 -4.51
-135.8
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