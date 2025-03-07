FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 128
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В связи с чем сегодня все инструменты взбесились?
Сегодня истекают майские, месячные опционные контракты на фьючерсы разных валют на Чикагской бирже. Ещё хуже пляски на квартальных. Посмотрите по ссылке внизу их даты и объёмы.
Важные выступления и прессконференции.
Спасибо за информацию.
EUR_USD
Пара торгуется в области уровня 2140 , S\R 2175 -2100 , область выше 2175 приоритет - bay , ниже 2070 приоритет sell , область 2175-2070 рассматриваю как флетовое развитие. Пара обновила локальный экстремум 2148 и ответы дальнейшего развития - как будет выстраиваться торговля по отношению к уровням.
EUR\USD Цель на сегодня 1.20941
Привет!
пара USDCAD улыбается на покупку.
USDCAD В таких местах хороший разворот - но и хорошо в таком месте - кидалово(туда, сюда - стряхнут и только потом к цели) 1.21964
USDCAD В таких местах хороший разворот - но и хорошо в таком месте - кидалово(туда, сюда - стряхнут и только потом к цели) 1.21964
Привет, цель мелковата.
1.23460 в самый раз.
Привет, цель мелковата.
1.23460 в самый раз.
привет! цель на сегодня - думаю должна взять 1.21964 а на будущее, цель проглядывается 1.23473
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Если цена опустится ниже оранжевой(Pivot) - лучше насторожится. ------- а если цена выше - можно расслабится и получать удовольствие.
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привет! цель на сегодня - думаю должна взять 1.21964 а на будущее, цель проглядывается 1.23473
Так и я о том же )))
Состояние рынка на данный момент и условие установившегося паритета (наступило, взаимное, условное локирование позиций, средства и баланс держаться колом), скоро должна наступить развязка и средства двинутся: