FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 251

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SanAlex #:

EUR\NOK-H2       -------  вниз показывает к 9.6583.  Если пробьёт параболик - нужно призадуматься 

я и сам не доволен своей торговлей - не как себя не перестрою, отпустить убыточную позицию и переключится на новый прогноз.

SanAlex #:

EUR\NOK-H2       -------  вниз показывает к 9.6583.  Если пробьёт параболик - нужно призадуматься 

я и сам не доволен своей торговлей - не как себя не перестрою, отпустить убыточную позицию и переключится на новый прогноз.

а у меня пока вроде вверх..хотя ниже апрельского минимума уже..это экзотика..тут тоже риски
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dryun777 #:
а у меня пока вроде вверх..хотя ниже апрельского минимума уже..это экзотика..тут тоже риски

EUR\NOK-Daily      ------ дневной график показывает, что внизу ещё есть точки входов

EURNOKDaily 

 
dryun777 #:
Ой зряяя...я жду подтверждения до завтра ясно будет..

Чуйка работает как обычно.


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EUR\USD- Daily      ---- если отсюда 1.15425 не начнёт разворот, то точно дойдёт к этой цели 1.13495

EURUSDDaily 1.13495

 

По ене продажи. И ева кстати покупки.


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Aleksandr Yakovlev #:

Чуйка работает как обычно.

EUR\AUD-H2    -- нацелена сегодня пощупать этот уровень 1.60163

EURAUDH2 1.60163

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Aleksandr Yakovlev #:

По ене продажи. И ева кстати покупки.

USD\JPY-H2         ------ походу скорее всего, так сегодня произойдёт к цели 112.386

USDJPYH2 112.386

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GBP\USD-H2      от сюда 1.35324 вроде в верх пойдёт - может быть!?

GBPUSDH2 1.35324

 

Какие - то крутые пацаны решили кинуть КУКЛа.

Наивные...    


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Lesorub #:

Какие - то крутые пацаны решили кинуть КУКЛа.

Наивные...  

GBP\USD-M5     у меня на 5 минутном ещё низы не пощупал 

GBPUSDM5

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