FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 251
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EUR\NOK-H2 ------- вниз показывает к 9.6583. Если пробьёт параболик - нужно призадуматься
я и сам не доволен своей торговлей - не как себя не перестрою, отпустить убыточную позицию и переключится на новый прогноз.
EUR\NOK-H2 ------- вниз показывает к 9.6583. Если пробьёт параболик - нужно призадуматься
я и сам не доволен своей торговлей - не как себя не перестрою, отпустить убыточную позицию и переключится на новый прогноз.
а у меня пока вроде вверх..хотя ниже апрельского минимума уже..это экзотика..тут тоже риски
EUR\NOK-Daily ------ дневной график показывает, что внизу ещё есть точки входов
Ой зряяя...я жду подтверждения до завтра ясно будет..
Чуйка работает как обычно.
EUR\USD- Daily ---- если отсюда 1.15425 не начнёт разворот, то точно дойдёт к этой цели 1.13495
По ене продажи. И ева кстати покупки.
Чуйка работает как обычно.
EUR\AUD-H2 -- нацелена сегодня пощупать этот уровень 1.60163
По ене продажи. И ева кстати покупки.
USD\JPY-H2 ------ походу скорее всего, так сегодня произойдёт к цели 112.386
GBP\USD-H2 от сюда 1.35324 вроде в верх пойдёт - может быть!?
Какие - то крутые пацаны решили кинуть КУКЛа.
Наивные...
Какие - то крутые пацаны решили кинуть КУКЛа.
Наивные...
GBP\USD-M5 у меня на 5 минутном ещё низы не пощупал