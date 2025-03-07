FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 458

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Aleksandr Yakovlev #:

Я немного удивлен, что кто то кроме отдельной персоны еще наблюдает за моими торгами)))

Молчишь и молчишь. Болеем за тебя.
;)
 
Renat Akhtyamov #:
Молчишь и молчишь. Болеем за тебя.
;)

Спасибо на добром слове. Это редкость нынче.

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Молчишь и молчишь. Болеем за тебя.
;)
Ну он же сказал, что евро будет расти, неделю назад ещё, ну вот , в точку
 
Vladimir Baskakov #:
Ну он же сказал, что евро будет расти, неделю назад ещё, ну вот , в точку
Вроде фунт его напрягает. Судя по моей логике, ждать теперь долго. Но шанс выкрутиться был, и для него весьма привлекательный...

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Вроде фунт его напрягает. Судя по моей логике, ждать теперь долго. Но шанс выкрутиться был, и для него весьма привлекательный...

Надо было закрывать +68, сейчас -140
 
Aleksandr Yakovlev #:

Нет. На работе был. Не переживай. Это только самое начало восхождения по фунту,

 а так же по еве.

По канадцу у меня еще есть позиции на продажу..

Если интересно могу показать скрин. (прогноза правда не делал по этой паре)

Да и еще. Если достигается такая просадка по счету, соответственно и прибыль должна быть не менее.
Веб терминалом некоторые пользуются, например.
 

              EUR_USD 

     Если экстремум 1185 останется без обновления , до нового года , то результатом 1-го квартала  ( по финансовому году US )  будет движение  от 2348 до 1185 и можно будет прогнозировать вопросы а) достигнуты ли целевые уровни , в)  из "а" длительность аккумуляции .


   

 
Renat Akhtyamov #:
Вроде фунт его напрягает. Судя по моей логике, ждать теперь долго. Но шанс выкрутиться был, и для него весьма привлекательный...

Пока ничего не напрягает.


[Удален]  

EUR\USD-M3         ------ скорее всего, вниз пойдёт.

EURUSDM3 2

 
SanAlex #:

EUR\USD-M3         ------ скорее всего, вниз пойдёт.

 

))) привет. После твоих слов точно развернется)))

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