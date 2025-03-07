FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 458
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Я немного удивлен, что кто то кроме отдельной персоны еще наблюдает за моими торгами)))
Молчишь и молчишь. Болеем за тебя.
Спасибо на добром слове. Это редкость нынче.
Молчишь и молчишь. Болеем за тебя.
Ну он же сказал, что евро будет расти, неделю назад ещё, ну вот , в точку
Вроде фунт его напрягает. Судя по моей логике, ждать теперь долго. Но шанс выкрутиться был, и для него весьма привлекательный...
Нет. На работе был. Не переживай. Это только самое начало восхождения по фунту,
а так же по еве.
По канадцу у меня еще есть позиции на продажу..
Если интересно могу показать скрин. (прогноза правда не делал по этой паре)Да и еще. Если достигается такая просадка по счету, соответственно и прибыль должна быть не менее.
EUR_USD
Если экстремум 1185 останется без обновления , до нового года , то результатом 1-го квартала ( по финансовому году US ) будет движение от 2348 до 1185 и можно будет прогнозировать вопросы а) достигнуты ли целевые уровни , в) из "а" длительность аккумуляции .
Вроде фунт его напрягает. Судя по моей логике, ждать теперь долго. Но шанс выкрутиться был, и для него весьма привлекательный...
Пока ничего не напрягает.
EUR\USD-M3 ------ скорее всего, вниз пойдёт.
EUR\USD-M3 ------ скорее всего, вниз пойдёт.
))) привет. После твоих слов точно развернется)))