FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 164

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Как вариант:


                                                                                     

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EUR\USD-Daily   ----  Как бы отсюда, может продолжить падение - если не закрепится выше 50 по фибо.

EURUSDDaily.png 02 

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SanAlex:

EUR\USD-Daily   ----  Как бы отсюда, может продолжить падение - если не закрепится выше 50 по фибо.

 

Франк падает, значит евро в рост
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Vladimir Baskakov:
Франк падает, значит евро в рост

USD\CHF-Daily   -----   зеркально - тоже может продолжить рост - Если не закрепится ниже 50 по фибо.

USDCHFDaily

[Удален]  
SanAlex:

USD\CHF-Daily   -----   зеркально - тоже может продолжить рост - Если не закрепится ниже 50 по фибо.


Обратная корредяция
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EUR\USD-M30  ------ на сегодня рисуется - приблизительно такая ситуация - цель на сегодня 1.18536

EURUSDM30 1.18536

                                                                                                                                                                                                   


 

Вот дрыновы цели с Н4 и Н1:


Если взять за аксиому, что дрыны отрабатываются почти всегда, то это зоны ТР. И цена там будет!!!



[Удален]  
Lesorub:

Вот дрыновы цели с Н4 и Н1:


Если взять за аксиому, что дрыны отрабатываются почти всегда, то это зоны ТР. И цена там будет!!!

Алексей, евра растет и будет расти, а дрыны в топку
 
Машку дерни за косу, Гаврила ...
 

Еновый расклад:


И 40 п. по Фунту:


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