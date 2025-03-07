FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 164
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Как вариант:
EUR\USD-Daily ---- Как бы отсюда, может продолжить падение - если не закрепится выше 50 по фибо.
EUR\USD-Daily ---- Как бы отсюда, может продолжить падение - если не закрепится выше 50 по фибо.
Франк падает, значит евро в рост
USD\CHF-Daily ----- зеркально - тоже может продолжить рост - Если не закрепится ниже 50 по фибо.
USD\CHF-Daily ----- зеркально - тоже может продолжить рост - Если не закрепится ниже 50 по фибо.
EUR\USD-M30 ------ на сегодня рисуется - приблизительно такая ситуация - цель на сегодня 1.18536
Вот дрыновы цели с Н4 и Н1:
Если взять за аксиому, что дрыны отрабатываются почти всегда, то это зоны ТР. И цена там будет!!!
Вот дрыновы цели с Н4 и Н1:
Если взять за аксиому, что дрыны отрабатываются почти всегда, то это зоны ТР. И цена там будет!!!
Еновый расклад:
И 40 п. по Фунту: