FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 346

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dryun777 #:

в смысле?

в прямом, у тебя что два аккаунта тут?

 
dryun777 #:

в смысле?

или какой другой смысл может быть? ты чо придуриваешься?

 

Прилетела птица "Обломинго"...


 
Lesorub #:

Прилетела птица "Обломинго"...


Бывает - не всегда коту масленица... евро слабее доллара, говорят, еще и дальше будет расти, у них же концентрация всех сил началась перед большой битвой - зря что ли войска из Афганистана вывели, дальше и  НАТО будут распускать, тоже изжило свой яд страха... так как никто не хочет фактически воевать, ну и платить на расходы... да видимо и Джо получил последнее китайское предупреждение, что хватит уже борзеть, как говорится. знай край, да не падай... потому как нервы уже на пределе и терпение уже заканчивается у всех стран... да с Францией же вон как нехорошо, не по товарищески поступили... да, крышевали сколько могли, всё хватит...

 
Сергей Криушин #:

Бывает - не всегда коту масленица... евро слабее доллара, говорят, еще и дальше будет расти, у них же концентрация всех сил началась перед большой битвой - зря что ли войска из Афганистана вывели, дальше и  НАТО будут распускать, тоже изжило свой яд страха... так как никто не хочет фактически воевать, ну и платить на расходы... да видимо и Джо получил последнее китайское предупреждение, что хватит уже борзеть, как говорится. знай край, да не падай... потому как нервы уже на пределе и терпение уже заканчивается у всех стран... крышевали сколько могли, всё хватит...

Туфта...

КУКЛ на графике все нарисовал заранее! Это я лоханулся, сам...      

Баевые цели все в силе!

 

А вот весь расклад на Евре:


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

в прямом, у тебя что два аккаунта тут?

Два терминала у меня,два счёта..иногда одновременно включаю,вход в аккаунт делаю на одно имя,блин всё равно другой вылазит... ничего не могу с этим поделать .самого напрягает эта фигня
 
dryun777 #:
Два терминала у меня,два счёта..иногда одновременно включаю,вход в аккаунт делаю на одно имя,блин всё равно другой вылазит... ничего не могу с этим поделать .самого напрягает эта фигня
Из одного терминала надо выйти из MQL.community  и зайти под другим именем.
 

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