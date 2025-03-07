FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 346
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в смысле?
в прямом, у тебя что два аккаунта тут?
в смысле?
или какой другой смысл может быть? ты чо придуриваешься?
Прилетела птица "Обломинго"...
Прилетела птица "Обломинго"...
Бывает - не всегда коту масленица... евро слабее доллара, говорят, еще и дальше будет расти, у них же концентрация всех сил началась перед большой битвой - зря что ли войска из Афганистана вывели, дальше и НАТО будут распускать, тоже изжило свой яд страха... так как никто не хочет фактически воевать, ну и платить на расходы... да видимо и Джо получил последнее китайское предупреждение, что хватит уже борзеть, как говорится. знай край, да не падай... потому как нервы уже на пределе и терпение уже заканчивается у всех стран... да с Францией же вон как нехорошо, не по товарищески поступили... да, крышевали сколько могли, всё хватит...
Бывает - не всегда коту масленица... евро слабее доллара, говорят, еще и дальше будет расти, у них же концентрация всех сил началась перед большой битвой - зря что ли войска из Афганистана вывели, дальше и НАТО будут распускать, тоже изжило свой яд страха... так как никто не хочет фактически воевать, ну и платить на расходы... да видимо и Джо получил последнее китайское предупреждение, что хватит уже борзеть, как говорится. знай край, да не падай... потому как нервы уже на пределе и терпение уже заканчивается у всех стран... крышевали сколько могли, всё хватит...
Туфта...
КУКЛ на графике все нарисовал заранее! Это я лоханулся, сам...
Баевые цели все в силе!
А вот весь расклад на Евре:
в прямом, у тебя что два аккаунта тут?
Два терминала у меня,два счёта..иногда одновременно включаю,вход в аккаунт делаю на одно имя,блин всё равно другой вылазит... ничего не могу с этим поделать .самого напрягает эта фигня
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