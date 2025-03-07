FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 425
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рано радуешься)))
Много слил?
Пока всё в плюсе закрывается!
Для душевного равновесия!
Во точно для душевного и мозгового равновесия и еще, чтоб котиры в этом аквариуме тоже ходили туда сюда волнами... может даже такой заказ в сервис дать на будущее... мы вот говорим: волна- волна, волна такая волна сякая, а движения волны то и не видно... и вот меня тоже осенило: как бы сделать, чтобы котировки и в самом деле слегка как бы волновались туда сюда, то слегка сжимаясь, то вырастая и накатывая... Мне думается, что тогда психологически будет меньше утомлять статика и как бы застойность картины в чарте, потому что глядя на котиры и бары все время ждешь, что они должны двигаться волнообразно, также можно добавить звук плеска волн и шипение о гальку... Так глядишь и масть лучше попрет со спокойными мечтами о море и пляже с девочками и криками чаек над волной...)) Да, а крокодил чтоб облизывался и ржал диким хохотом когда всех рыбок сожрет... вот будет страшно прикольно получить такую фигу с маслом, зато мозги будут работать, как навороченный квантовый нейросетевик последней модели...)))))
вот такая картинка пока на крипте... похоже на разворот... хотя может и опять кукла обманет...ну как обычно, он же всё видит, кто и сколько и когда резать... на смерть...))
.
Это обычный спамер Не переходи по ссылкам. Разве не учили тебя.
Нарушение уже кинуто.
Это обычный спамер Не переходи по ссылкам. Разве не учили тебя.
Нарушение уже кинуто.
вдруг там что интересное - я опоздаю и не увижу.
Что у вас тут было?
EUR/GBP -M30 ------- От 0.84162 и к 0.84418