FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 425

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Aleksandr Yakovlev #:

Рано радуешься)))

Много слил?
 
Vladimir Baskakov #:
Много слил?

Пока всё в плюсе закрывается!

 
Speculator #:

Для душевного равновесия!  

Во точно для душевного и мозгового равновесия и еще, чтоб котиры в этом аквариуме тоже ходили туда сюда волнами... может даже такой заказ в сервис дать на будущее... мы вот говорим: волна- волна, волна такая волна сякая, а движения волны то и не видно... и вот меня тоже осенило: как бы сделать, чтобы котировки и в самом деле слегка как бы волновались туда сюда, то слегка сжимаясь, то вырастая и накатывая... Мне думается, что тогда психологически будет меньше утомлять статика и как бы застойность картины в чарте, потому что глядя на котиры и бары все время ждешь, что они должны двигаться волнообразно, также можно добавить звук плеска волн и шипение о гальку... Так глядишь и масть лучше попрет со спокойными мечтами о море и пляже с девочками и криками чаек над волной...)) Да, а крокодил чтоб облизывался и ржал диким хохотом когда всех рыбок сожрет... вот будет страшно прикольно получить такую фигу с маслом, зато мозги будут работать, как навороченный квантовый нейросетевик последней модели...)))))

 
Играю опять с крипто... опять ставлю на рост...кто знает куда двинет/вывезет кривая. кто-то даже падение до 40 предрекает... вот почитал оптимистический сценарий... может кому пригодится... https://www.rbc.ru/crypto/news/6193a9109a79476837cd59a2
Конец фазы роста или коррекция? Что будет с биткоином после обвала на 10% :: РБК.Крипто
Конец фазы роста или коррекция? Что будет с биткоином после обвала на 10% :: РБК.Крипто
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16 ноября цена первой криптовалюты упала до двухнедельного локального минимума в $58,5 тыс. Стоит ли ожидать дальнейшего снижения котировок или рынок сможет вернуться к росту в ближайшей перспективе
 

вот такая картинка пока на крипте... похоже на разворот... хотя может и опять кукла обманет...ну как обычно, он же всё видит, кто и сколько и когда резать... на смерть...))

Виткоин

 
SanAlex #:
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Это обычный спамер Не переходи по ссылкам. Разве не учили тебя.

Нарушение уже кинуто.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Это обычный спамер Не переходи по ссылкам. Разве не учили тебя.

Нарушение уже кинуто.

вдруг там что интересное - я опоздаю и не увижу.

 
+ оскорбление. Наверно вечный бан.
 
Что у вас тут было?
Какие прогнозы по евро и фунту?
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Что у вас тут было?
Какие прогнозы по евро и фунту?

EUR/GBP -M30     -------     От 0.84162 и к 0.84418 

EURGBPM30 0.84162

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