FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 103

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фунтик на open Day, делаем ставки!!! ))

а я в 0 закроюсь и на заборе посиДю.

зы: передумал ;)

теперь так


 
Uladzimir Izerski:

Идут большие изменения в проге форума со вчерашнего для. Исправят скоро.

экономно все должно быть, зачем на сервере хранить кучу дубликатов.

 

вот "блин", везет ))


 
costy_:

фунтик на open Day, делаем ставки!!! ))

а я в 0 закроюсь и на заборе посиДю.

зы: передумал ;)

Сегодня пятница закрытие недельки. Следим за закрытием недели и дальше по обстакановке. Наметился сильный уровень 1,4000. Буду смотреть по инструменту..Да и по другим похожее положение.

dfd13

 
Uladzimir Izerski:

Сегодня пятница закрытие недельки. Следим за закрытием недели и дальше по обстакановке. Наметился сильный уровень 1,4000. Буду смотреть по инструменту..Да и по другим похожее положение.


Спасибо, вечно забываю посмотреть недельку в тяпницу. (кто бы мне помошника поделился иль написалл (мысли в слух, ну и леньтяйя))

ну хоть не квартальные...
 

хочу так )) до 1,386

недели


 

Фунтовый рельсотрон:


 

Дрыновый финиш:


 

кукл в ветке это зло !)


 
фунтяра перепродан )) покупаем, не ленимся ))
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