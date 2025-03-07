FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 103
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фунтик на open Day, делаем ставки!!! ))
а я в 0 закроюсь и на заборе посиДю.
зы: передумал ;)
теперь так
Идут большие изменения в проге форума со вчерашнего для. Исправят скоро.
экономно все должно быть, зачем на сервере хранить кучу дубликатов.
вот "блин", везет ))
фунтик на open Day, делаем ставки!!! ))
а я в 0 закроюсь и на заборе посиДю.зы: передумал ;)
Сегодня пятница закрытие недельки. Следим за закрытием недели и дальше по обстакановке. Наметился сильный уровень 1,4000. Буду смотреть по инструменту..Да и по другим похожее положение.
Сегодня пятница закрытие недельки. Следим за закрытием недели и дальше по обстакановке. Наметился сильный уровень 1,4000. Буду смотреть по инструменту..Да и по другим похожее положение.
Спасибо, вечно забываю посмотреть недельку в тяпницу. (кто бы мне помошника поделился иль написалл (мысли в слух, ну и леньтяйя))ну хоть не квартальные...
хочу так )) до 1,386
недели
Фунтовый рельсотрон:
Дрыновый финиш:
кукл в ветке это зло !)