FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 314
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конечно сохраняет
рисунок пипец, ты делай нормальным, чтоб можно было рассмотреть, а то не увеличивает
Натуральный газ, можно прокатиться вниз
газ дорожает,ты вниз собрался)))лот газа спред 1100$ и вниз )))))
рисунок пипец, ты делай нормальным, чтоб можно было рассмотреть, а то не увеличивает
План такой
ты уж зарядился?
я подожду пробоя Опорной точки восходящей тенденции, 1.3795, чтобы наверняка
ты уж зарядился?
я подожду пробоя Опорной точки восходящей тенденции, 1.3795, чтобы наверняка
на сегодня хватит)
Ну посмотрим)))я на нём не стою,,но посмотрю))
Есть еще сомнения?
Есть еще сомнения?
есть..если в плюсе закрой,одумайся)))ну не хочет она за эту линию вверх..по дневке разворот вроде...
есть..если в плюсе закрой,одумайся)))ну не хочет она за эту линию вверх..по дневке разворот вроде...
Вот упрямый. У тебя даже все индюки показывают на север
Вот упрямый. У тебя даже все индюки показывают на север
рассмотри лучше это)))а индюки всегда запаздывают,я наперёд))