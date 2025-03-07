FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 314

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dryun777 #:

конечно сохраняет

рисунок пипец, ты делай нормальным, чтоб можно было рассмотреть, а то не увеличивает

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Натуральный газ, можно прокатиться вниз


газ дорожает,ты вниз собрался)))лот газа спред 1100$ и вниз )))))

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

рисунок пипец, ты делай нормальным, чтоб можно было рассмотреть, а то не увеличивает

План такой
 
Vladimir Baskakov #:
План такой

ты уж зарядился?

я подожду пробоя Опорной точки восходящей тенденции, 1.3795, чтобы наверняка

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

ты уж зарядился?

я подожду пробоя Опорной точки восходящей тенденции, 1.3795, чтобы наверняка

Не боись. Евро опережает фунт. Значит будет обгонять,ибо нефиг
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на сегодня хватит)

 
dryun777 #:
Ну посмотрим)))я на нём не стою,,но посмотрю))

Есть еще сомнения?


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Aleksandr Yakovlev #:

Есть еще сомнения?


есть..если в плюсе закрой,одумайся)))ну не хочет она за эту линию вверх..по дневке  разворот вроде...

 
dryun777 #:

есть..если в плюсе закрой,одумайся)))ну не хочет она за эту линию вверх..по дневке  разворот вроде...

Вот упрямый. У тебя даже все индюки показывают на север 

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Вот упрямый. У тебя даже все индюки показывают на север 

рассмотри лучше это)))а индюки всегда запаздывают,я наперёд))

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