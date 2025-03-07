FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 473
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что-то вы уже не то обсуждаете...
год де-факто закончен, заканчивается неделя "ночные скальперы вышли из тени" - ФЛЕТ и слабый рынок
тут надо загадывать - куда что двинет после 13-го, потому как рынок он в наших традициях, до 13-15 янв. всё пьют и друг-друга поздравляют ... :-) такое ощущение что он вообще из кремля
все тренды исключительно после 2-й недели первого года :-)
---
а вот ПОСЛЕ это уже интересно - так как тема себя исчерпала, можно давать прогнозы на следующую
что-то вы уже не то обсуждаете...
год де-факто закончен, заканчивается неделя "ночные скальперы вышли из тени" - ФЛЕТ и слабый рынок
тут надо загадывать - куда что двинет после 13-го, потому как рынок он в наших традициях, до 13-15 янв. всё пьют и друг-друга поздравляют ... :-) такое ощущение что он вообще из кремля
все тренды исключительно после 2-й недели первого года :-)
---
а вот ПОСЛЕ это уже интересно - так как тема себя исчерпала, можно давать прогнозы на следующую
согласен
согласен
традиционно для форума и чуть немного более в тему (можно вообще делать гимном):
GBP\USD-H1 Цель 1.33890
BTC\USD-Weekly Очень похоже - что биток, нацелился к 38006.10
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
сашатаня - лучше в никель
BTC\USD-Weekly Очень похоже - что биток, нацелился к 38006.10
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
сашатаня - лучше в никель
в смысле?
;)
в смысле?
;)
по ТНТ фильм. Саша обанкротил папу-Сильвестра. Папа ему - В Никель вложиться сказал - а Саша в биток вложился - ну и обанкротил папаню.
Ренат, не оставляй завод без работников.
экономический календарь полистал
глухо, весь январь
Уверен
И все таки фунт в верх пошел.
И до 1,35 добежал. И в очередной раз я прав оказался.
Не думай, я себя тут как горилла в грудь не бью,
просто там очевидно было , что вверх пойдет.