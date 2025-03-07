FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 473

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что-то вы уже не то обсуждаете...

год де-факто закончен, заканчивается неделя "ночные скальперы вышли из тени" - ФЛЕТ и слабый рынок

тут надо загадывать - куда что двинет после 13-го, потому как рынок он в наших традициях, до 13-15 янв. всё пьют и друг-друга поздравляют ... :-) такое ощущение что он вообще из кремля

все тренды исключительно после 2-й недели первого года :-)

---

а вот ПОСЛЕ это уже интересно - так как тема себя исчерпала, можно давать прогнозы на следующую

 
Maxim Kuznetsov #:

что-то вы уже не то обсуждаете...

год де-факто закончен, заканчивается неделя "ночные скальперы вышли из тени" - ФЛЕТ и слабый рынок

тут надо загадывать - куда что двинет после 13-го, потому как рынок он в наших традициях, до 13-15 янв. всё пьют и друг-друга поздравляют ... :-) такое ощущение что он вообще из кремля

все тренды исключительно после 2-й недели первого года :-)

---

а вот ПОСЛЕ это уже интересно - так как тема себя исчерпала, можно давать прогнозы на следующую

согласен


 
Renat Akhtyamov #:

согласен


традиционно для форума и чуть немного более в тему (можно вообще делать гимном):


[Удален]  

GBP\USD-H1     Цель 1.33890

GBPUSDH1 1.33890


[Удален]  

BTC\USD-Weekly     Очень похоже - что биток, нацелился к 38006.10

BTCUSDWeekly 38006.10

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сашатаня - лучше в никель 

 
SanAlex #:

BTC\USD-Weekly     Очень похоже - что биток, нацелился к 38006.10

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

сашатаня - лучше в никель 

в смысле?

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

в смысле?

;)

по ТНТ фильм. Саша обанкротил папу-Сильвестра. Папа ему - В Никель вложиться сказал - а Саша в биток вложился - ну и обанкротил папаню. 

 
Ренат, не оставляй завод без работников. 
 
Алексей Тарабанов #:
Ренат, не оставляй завод без работников. 

экономический календарь полистал

глухо, весь январь

 
Vladimir Baskakov #:
Уверен

И все таки фунт в верх пошел. 

И до 1,35 добежал. И в очередной раз я прав оказался.

Не думай, я себя тут как горилла в грудь не бью, 

просто там очевидно было , что вверх пойдет.

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