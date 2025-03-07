FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 101
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А где комментарий?
Не шучу. Добавляется всякая хрень, только не моя картинка.
Попробуйте вставить любую свою. Потом удалим. Это глюк на форуме или у меня? У меня таких сроду не водилось.
Нет, не глюкфорума), это яглюк ))
А где комментарий?
выше
А где комментарий?
На гифке :)
На гифке :)
Ну не надо мне дурка валять. Умку строить.
Введите текст
Картинка на форуме без комментария не вводится.
На гифке :)
А че, так можно было!!??
"Баксика продали на ставке 0,25%, +новости, +выступление гЛавного.. иххнего, +британия разворачивается, +новый штамм каРяКаВируса, +одни плюсы. Йена...."
Ну не надо мне дурка валять. Умку строить.
Введите текст
Картинка на форуме без комментария не вводится
Ну не надо мне дурка валять. Умку строить.
Введите текст
Картинка на форуме без комментария не вводится.
Я хацкер (hacker). Текст под картинкой.
Я хацкер (hacker). Текст под картинкой.
Вижу так. Виталя дремет. Без текста.
Вижу так.
Точно "Хитрит" ;))Граалевымогательством занимается :)