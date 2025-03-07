FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 101

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Vitaly Muzichenko:

 

А где комментарий?

 
Uladzimir Izerski:

Не шучу. Добавляется всякая хрень, только не моя картинка.

Попробуйте вставить любую свою. Потом удалим. Это глюк на форуме или у меня? У меня таких сроду не водилось.


Нет, не глюкфорума), это яглюк ))

Файлы:
EMA_8_HL_TF.mq5  29 kb
 
Vitaly Muzichenko:

 


Uladzimir Izerski:

А где комментарий?

выше 

 
Uladzimir Izerski:

А где комментарий?

На гифке :)

 
Vitaly Muzichenko:

На гифке :)

Ну не надо мне дурка валять. Умку строить.

Введите текст

Картинка на форуме без комментария не вводится.

 
Vitaly Muzichenko:

На гифке :)

А че, так можно было!!??

"Баксика продали на ставке 0,25%, +новости, +выступление гЛавного.. иххнего, +британия разворачивается, +новый штамм каРяКаВируса, +одни плюсы. Йена...."

 
Uladzimir Izerski:

Ну не надо мне дурка валять. Умку строить.

Введите текст

Картинка на форуме без комментария не вводится

 
 
Uladzimir Izerski:

Ну не надо мне дурка валять. Умку строить.

Введите текст

Картинка на форуме без комментария не вводится.

Я хацкер (hacker). Текст под картинкой. 

 
Vitaly Muzichenko:

Я хацкер (hacker). Текст под картинкой. 

Вижу так. Виталя дремет. Без текста.

s1258

 
Uladzimir Izerski:

Вижу так. 


Точно "Хитрит" ;))

Граалевымогательством занимается :)
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