FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 293

Новый комментарий
 
Сергей Криушин #:

Вот в этом то и вся твоя боль...  в непонимании простых человеческих стремлений, ну ладно, Бог тебе судья, спасибо хоть за кашку малашку, сирота ты казанская... и как только можно быть таким непонятливым... Да, печаль моя безмерна, если вся молодежь будет в будущем таковской... хотя что говорить, все равно ведь опять не поймешь...

ЧЁ молчишь... крой своей бестолковкой... хоть поймешь может что... миллионер ты наш доморощенный...))
[Удален]  
Сергей Криушин #:
ЧЁ молчишь... крой своей бестолковкой... хоть поймешь может что... миллионер ты наш доморощенный...))
О чем, ты же не шаришь в торговле
 
Vladimir Baskakov #:
О чем, ты же не шаришь в торговле

А ну да что я еще хочу... ты же у нас один свет в окошке, расшарошеный гений предвидения всех движений рыночных отношений... ну флаг тебе в руки, однако посчитай кучу своих провалов и сливов в начале... "чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться" (И.Крылов)...

А если хочешь предложить продукт, то так и скажи что у тебя там что то есть на продажу и 4 подписанта, а я посмотрю со своей минипизирной пенсией... больше у тебя или у меня...))
[Удален]  
Сергей Криушин #:

А ну да что я еще хочу... ты же у нас один свет в окошке, расшарошеный гений предвидения всех движений рыночных отношений... ну флаг тебе в руки, однако посчитай кучу своих провалов и сливов в начале... "чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться" (И.Крылов)...

А если хочешь предложить продукт, то так и скажи что у тебя там что то есть на продажу и 4 подписанта, а я посмотрю со своей минипизирной пенсией... больше у тебя или у меня...))
Что же у меня там есть на продажу, что за тайна тайная? Закусывай иногда
 

Первый пошел...


 
dryun777 #:

фунт вижу только два варианта


Ох, ты ёма маё свершилось чудо чудное... заработало, картинки прорвало наконец то... даже по две в ряд...))))

[Удален]  
Сергей Криушин #:

Ох, ты ёма маё свершилось чудо чудное... заработало, картинки прорвало наконец то... даже по две в ряд...))))

не говори)

[Удален]  
теперь другая проблема..любой объект который оставляю на графике..линия тренда,ну типа этого,при открытие другого графика,остаётся..ну вы поняли..все линии на всех графиках..как эту хрень убрать..???как то было такое,убирал,щас терминал обновился и найти не могу
 
dryun777 #:
теперь другая проблема..любой объект который оставляю на графике..линия тренда,ну типа этого,при открытие другого графика,остаётся..ну вы поняли..все линии на всех графиках..как эту хрень убрать..???как то было такое,убирал,щас терминал обновился и найти не могу

Сделай чистый график, какой надо. Сохрани шаблон как default. Новые графики будут открываться с этими параметрами...

[Удален]  
Lesorub #:

Сделай чистый график, какой надо. Сохрани шаблон как default. Новые графики будут открываться с этими параметрами...

Ладно, попробую
1...286287288289290291292293294295296297298299300...476
Новый комментарий