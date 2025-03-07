FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 293
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Вот в этом то и вся твоя боль... в непонимании простых человеческих стремлений, ну ладно, Бог тебе судья, спасибо хоть за кашку малашку, сирота ты казанская... и как только можно быть таким непонятливым... Да, печаль моя безмерна, если вся молодежь будет в будущем таковской... хотя что говорить, все равно ведь опять не поймешь...
ЧЁ молчишь... крой своей бестолковкой... хоть поймешь может что... миллионер ты наш доморощенный...))
О чем, ты же не шаришь в торговле
А ну да что я еще хочу... ты же у нас один свет в окошке, расшарошеный гений предвидения всех движений рыночных отношений... ну флаг тебе в руки, однако посчитай кучу своих провалов и сливов в начале... "чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться" (И.Крылов)...А если хочешь предложить продукт, то так и скажи что у тебя там что то есть на продажу и 4 подписанта, а я посмотрю со своей минипизирной пенсией... больше у тебя или у меня...))
А ну да что я еще хочу... ты же у нас один свет в окошке, расшарошеный гений предвидения всех движений рыночных отношений... ну флаг тебе в руки, однако посчитай кучу своих провалов и сливов в начале... "чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться" (И.Крылов)...А если хочешь предложить продукт, то так и скажи что у тебя там что то есть на продажу и 4 подписанта, а я посмотрю со своей минипизирной пенсией... больше у тебя или у меня...))
Первый пошел...
фунт вижу только два варианта
Ох, ты ёма маё свершилось чудо чудное... заработало, картинки прорвало наконец то... даже по две в ряд...))))
Ох, ты ёма маё свершилось чудо чудное... заработало, картинки прорвало наконец то... даже по две в ряд...))))
не говори)
теперь другая проблема..любой объект который оставляю на графике..линия тренда,ну типа этого,при открытие другого графика,остаётся..ну вы поняли..все линии на всех графиках..как эту хрень убрать..???как то было такое,убирал,щас терминал обновился и найти не могу
Сделай чистый график, какой надо. Сохрани шаблон как default. Новые графики будут открываться с этими параметрами...
Сделай чистый график, какой надо. Сохрани шаблон как default. Новые графики будут открываться с этими параметрами...