FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 84

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SanAlex:

зря уже сегодня прогнозировать - так для Эксперимента, проверим Индикатор будущего, показывает на рост к  1.21774


Никаких пока предпосылок...


 
Lesorub:

Никаких пока предпосылок...

По отработанным уровням рискуете? Палки нет, пятница)

[Удален]  
VVT:

По отработанным уровням рискуете? Палки нет, пятница)

Сегодня евро будет 1.20
 
Vladimir Baskakov:
Сегодня евро будет 1.20

Отлично, заработаем

[Удален]  

а можно сначала вниз а потом ввввееерхххх????

EURUSDM3

 
SanAlex:

а можно сначала вниз а потом ввввееерхххх????

Ну, если очень хочется то можно)

[Удален]  
VVT:

Ну, если очень хочется то можно)

Спасибо! - я подожду.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ну всё - ну всё .     - теперь можно верх верх .   - а потом заказываем по очереди, кому куда надо .

EURUSDM3 ннн

 
SanAlex:

Спасибо! - я подожду.

Подождём вместе)

[Удален]  
VVT:

Подождём вместе)

мне теперь верх надо!

 
SanAlex:

мне теперь верх надо!

Сегодня навряд ли, пятница, сушите вёсла)

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