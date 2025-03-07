FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 84
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зря уже сегодня прогнозировать - так для Эксперимента, проверим Индикатор будущего, показывает на рост к 1.21774
Никаких пока предпосылок...
Никаких пока предпосылок...
По отработанным уровням рискуете? Палки нет, пятница)
По отработанным уровням рискуете? Палки нет, пятница)
Сегодня евро будет 1.20
Отлично, заработаем
а можно сначала вниз а потом ввввееерхххх????
а можно сначала вниз а потом ввввееерхххх????
Ну, если очень хочется то можно)
Ну, если очень хочется то можно)
Спасибо! - я подожду.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ну всё - ну всё . - теперь можно верх верх . - а потом заказываем по очереди, кому куда надо .
Спасибо! - я подожду.
Подождём вместе)
Подождём вместе)
мне теперь верх надо!
мне теперь верх надо!
Сегодня навряд ли, пятница, сушите вёсла)