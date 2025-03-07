FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 451
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стратегия спецом для пенсионеров:
каждый день, кроме понедельника (что согласитесь удобно, потому как понедельник тяжёл для пенсионера, здоровье уже не то)
часиков в 13-14 (что тоже очень подходит)
смотрим чё там азия наторговала. Если азиатская сессия волатильна и курс ходил вверх-вниз, то придётся торговать.
если придётся торговать, то в 4-5 часов глядим - если курс изображает экстремум, входим в сторону открытия дня (на сокращение диапазона)
спасибо, надо попробовать...) так то вполне обоснованно... и напряжения никакого...как раз для пенсов... а то рубишься каждый день до смерти... вдогонку за трендом, а он раз... и в обратку... )))
спасибо, надо попробовать...) так то вполне обоснованно... и напряжения никакого...как раз для пенсов... а то рубишься каждый день до смерти... вдогонку за трендом, а он раз... и в обратку... )))
только осторожно, если в азию курс изобразил "унылый хвостик" в одну сторону, знать есть давление..
может и дальше трендеть, а может и резко взбрыкнуть на европе или америке. Лучше тогда шведские лыжи (это такие модные лыжи с палками но без лыж) чем торговля
Зачем он тебе, специально для тебя прогнозы так пишу, жалею твою пенсию. Время трачу, а ты хамишь только
Я не хамлю... я учу тебя уму разуму... потом спасибо скажешь еще... вот уже есть контакт... начал перевоспитываться... когда свои крутые замечания всем оставишь при себе, спокойно так со всеми беседуй без твоего детского выпендрежа, типа я тут главный пуп земли... и будешь красавчик или... красавица...)))
только осторожно, если в азию курс изобразил "унылый хвостик" в одну сторону, знать есть давление..
может и дальше трендеть, а может и резко взбрыкнуть на европе или америке. Лучше тогда шведские лыжи (это такие модные лыжи с палками но без лыж) чем торговля
У нас эти палки тоже вначале моды все понабрали... а теперь смотрю... уже и нет ни кого с палками то... а то пол тропы идут с палками, а пол тропы уже еле ползут с палками в руке...)) там то палки не то что здесь...
Я не хамлю... я учу тебя уму разуму... потом спасибо скажешь еще... вот уже есть контакт... начал перевоспитываться... когда свои крутые замечания всем оставишь при себе, спокойно так со всеми беседуй без твоего детского выпендрежа, типа я тут главный пуп земли... и будешь красавчик или... красавица...)))
Просто жалко тебя
Ну спасибо дорогой... хоть один пожалел... аж слеза закатилась...)) вот на черта мне твоя жалость, твоя любовь тем более... а то на руси ведь говорят: жалеет - значит любит...)) да и бьет - тоже любит... так что у нас с тобой любовь взаимная...))) до гроба...))кто кого быстрей сведет в могилку то...))))))
EUR_CHF
H-6 , движение 0936 - 0375 ( 550 пунктов) , при данном построении канала контролируется верхняя граница ( трендовая).
H-1 , есть импульс , касание 75% внутренней пропорции канала , если импульс приобретет развитие то в средней перспективе можно рассматривать цель в области 38.2 % ( H-6) , S\R - 0425 и 0460 , цели 0525 и 0325 ,
уровень 0390 предполагаемая область сопротивления движения .
Не верьте. Прямо сейчас по еве бай.