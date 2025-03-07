FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 282
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Есть...
биток скупка идёт потихоньку
Проверяю робота на демо счёте - пока идёт полёт нормально. Хочу проверить что за неделю покажет, какой покажет результат.
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неплохо показывает результат - одна позиция портит картину (GBP\USD) ----- bitcoin не был в тесте
вот сам эксперт - кто желает может по-тэстить
В этой ветке считается дурным тоном подтверждать свои прогнозы мониторингом или стейтом?
Проверяю робота на демо счёте - пока идёт полёт нормально. Хочу проверить что за неделю покажет, какой покажет результат.
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неплохо показывает результат - одна позиция портит картину (GBP\USD) ----- bitcoin не был в тесте
вот сам эксперт - кто желает может по-тэстить
В этой ветке считается дурным тоном подтверждать свои прогнозы мониторингом или стейтом?
Нет, не считается. Мы не в банке или подобной финансовой организации.
Отчетность не требуется. Только по желанию.
Нет, не считается. Мы не в банке или подобной финансовой организации.
Отчетность не требуется. Только по желанию.
GBP\USD-H1 -------- на данный момент целится к 1.3627
Можно лепить все что угодно, главное скрин приложить:) забавно
А в чем забавность то?.
Ветка называется
Тенденции, прогнозы и следствия
Люди говорят о тенденции и свои прогнозы. Такие, какие они видят(по своему) Выкладывают скрины.
Так же выкладывают следствия своих прогнозов в виде скринов.
Если бы ветка называлась "Тенденции, прогнозы и отчетность" наверно и надо было бы выкладывать стейты.
Хотя для этого есть такое как "СИГНАЛЫ". И там есть вся отчетность.
Так что я не знаю что ты паришься из раза в раз о отчетности.