FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 282

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Lesorub #:

Есть...


биток скупка идёт потихоньку .

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лесссоруб...как думаешь...канадец франк вниз?)))однозначно)))
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В этой ветке считается дурным тоном подтверждать свои прогнозы мониторингом или стейтом?
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SanAlex  2021.10.13 18:17      RU

Проверяю робота на демо счёте - пока идёт полёт нормально. Хочу проверить что за неделю покажет, какой покажет  результат.

Снимок экрана 2021-10-13 181402

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неплохо показывает результат - одна позиция портит картину (GBP\USD) ----- bitcoin не был в тесте 

Снимок экрана 2021-10-15 064056

вот сам эксперт - кто желает может по-тэстить 

Файлы:
artem_artem_3.mq4  28 kb
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Vladimir Baskakov #:
В этой ветке считается дурным тоном подтверждать свои прогнозы мониторингом или стейтом?
Ты про что?
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SanAlex #:
SanAlex  2021.10.13 18:17      RU

Проверяю робота на демо счёте - пока идёт полёт нормально. Хочу проверить что за неделю покажет, какой покажет  результат.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

неплохо показывает результат - одна позиция портит картину (GBP\USD) ----- bitcoin не был в тесте 

вот сам эксперт - кто желает может по-тэстить 

На 5 давай,посмотрим)
 
Vladimir Baskakov #:
В этой ветке считается дурным тоном подтверждать свои прогнозы мониторингом или стейтом?

Нет, не считается. Мы не в банке или подобной финансовой организации.

Отчетность не требуется. Только по желанию.

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Aleksandr Yakovlev #:

Нет, не считается. Мы не в банке или подобной финансовой организации.

Отчетность не требуется. Только по желанию.

Можно лепить все что угодно, главное скрин приложить:) забавно.
Я как-то  хотел найти подобную ветку в английской части. Сказали, что подобные флудовые ветки там априори не могут быть. 
Хорошо, что нам можно, скрепы однако
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GBP\USD-H1          --------  на данный момент целится к 1.3627

GBPUSDH1 1.3627 

 
Vladimir Baskakov #:
Можно лепить все что угодно, главное скрин приложить:) забавно

А в чем забавность то?.

Ветка называется 

Тенденции, прогнозы и следствия

Люди говорят о тенденции и свои прогнозы. Такие, какие они видят(по своему) Выкладывают скрины.

Так же выкладывают следствия своих прогнозов в виде скринов.

Если бы ветка называлась "Тенденции, прогнозы и отчетность" наверно и надо было бы выкладывать стейты.

Хотя для этого есть такое как "СИГНАЛЫ". И там есть вся отчетность.

Так что я не знаю что ты паришься из раза в раз о отчетности.


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