FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 244
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Надо мне тоже пивот подучить))пригодится для подтверждения..сейчас всё с ичимоку разбираюсь
он помогает не плохо - с сочетанием с другими индикаторами, можно держаться ориентира
я вот так смотрю))не уверен конечно,но рискнул взял вниз.ну и отчёт в австралии совсем плохой по займам)).если что закрою..
AUD\NZD-H2 ---- ещё один индикатор на двух часовом, поддержал направление вниз
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сейчас борьба идёт - кто кого, быки или медведи
А с бакс ена думаю бежать пока))что-то доверия не вызывает🙄
Ага...
Ага...
USD\JPY-H2 ----- а я всё жду когда отскочит верх и вниз пойти
Тема...
Тема...
GBP\JPY-H2 ---------да! вроде неплохая тема. начну отсюда 149.051
Еще одна намечается...
а мне не прёт сегодня( вечера подожду..золото и злотый польский в плюсе и хватит..
Это дело наживное...