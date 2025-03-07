FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 244

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dryun777 #:
Надо мне тоже пивот подучить))пригодится для подтверждения..сейчас всё с ичимоку разбираюсь

он помогает не плохо - с сочетанием с другими индикаторами, можно держаться ориентира  

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dryun777 #:

я вот так смотрю))не уверен конечно,но рискнул взял вниз.ну и отчёт в австралии совсем плохой по займам)).если что закрою..

AUD\NZD-H2       ---- ещё один индикатор на двух часовом, поддержал направление вниз

AUDNZDH2

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

сейчас борьба идёт - кто кого, быки или медведи

AUDNZDM1 ччч

 
dryun777 #:
А с бакс ена думаю бежать пока))что-то доверия не вызывает🙄

Ага...


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Lesorub #:

Ага...

USD\JPY-H2        ----- а я всё жду когда отскочит верх и вниз пойти

USDJPYH2

 

Тема...


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Lesorub #:

Тема...

GBP\JPY-H2    ---------да! вроде неплохая тема. начну отсюда 149.051

GBPJPYH2 149.051

 

Еще одна намечается...


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а мне не прёт сегодня( вечера подожду..золото и злотый польский в плюсе и хватит..
 
dryun777 #:
а мне не прёт сегодня( вечера подожду..золото и злотый польский в плюсе и хватит..

Это дело наживное...




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Взял eurcad на несколько пунктов)) может с этим не прогадал..а то день проклятый
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