FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 264

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Пора и на север смотаться


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Aleksandr Yakovlev #:

Пора и на север смотаться


Пора бы)))ща Европа проснется и посмотрим)
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Lesorub #:

Потому, лучшая стратегия - жахнуть свои несколько пунктов и отдыхать.

Но нам все мало...

жахнули свои пункты и с европы перезайдём))

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SanAlex #:

запустил робота на нескольких парах.

XAU\USD-M5      ------ а на этой буду изучать прогнозы  ------ вроде пока смотрит на этот уровень  1749.35

а теперь всё указывает - что пойдёт верх.   Это  КУКЛ нервишки проверяет

XAUUSDM5 u.png XAUUSDM5 ч  взял туда и туда, что б не кого не обидеть 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

эх - верхнюю выбило . сейчас же, зараза развернётся и нижнею с минусом закроет.

XAUUSDM5и

 
dryun777 #:

жахнули свои пункты и с европы перезайдём))

Фунта в селл до 1.3560 смотрите...          

Евра 1.1536 и в вверх.

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SanAlex #:

а теперь всё указывает - что пойдёт верх.   Это  КУКЛ нервишки проверяет

  взял туда и туда, что б не кого не обидеть 

Щас по каналу золото. Не плоть нервищки)))
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Lesorub #:

Фунта в селл до 1.3560 смотрите...          

Евра 1.1536 и в вверх.

я стоял в сел.вышел..эта свеча насторожила))

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Screenshot_5.jpg  17 kb
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ещё одна поспела))
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Screenshot_6.jpg  43 kb
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SanAlex #:

а теперь всё указывает - что пойдёт верх.   Это  КУКЛ нервишки проверяет

  взял туда и туда, что б не кого не обидеть 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

эх - верхнюю выбило . сейчас же, зараза развернётся и нижнею с минусом закроет.


не мучайся пока с ним)))флет

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Screenshot_7.jpg  46 kb
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dryun777 #:
ещё одна поспела))

USD\HUF-H1         ----   имеешь ввиду сюда созрела 309.33  ???

USDHUFH1 309.33

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