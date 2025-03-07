FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 264
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Пора и на север смотаться
Пора и на север смотаться
Потому, лучшая стратегия - жахнуть свои несколько пунктов и отдыхать.
Но нам все мало...
жахнули свои пункты и с европы перезайдём))
запустил робота на нескольких парах.
XAU\USD-M5 ------ а на этой буду изучать прогнозы ------ вроде пока смотрит на этот уровень 1749.35
а теперь всё указывает - что пойдёт верх. Это КУКЛ нервишки проверяет
взял туда и туда, что б не кого не обидеть
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
эх - верхнюю выбило . сейчас же, зараза развернётся и нижнею с минусом закроет.
жахнули свои пункты и с европы перезайдём))
Фунта в селл до 1.3560 смотрите...
Евра 1.1536 и в вверх.
а теперь всё указывает - что пойдёт верх. Это КУКЛ нервишки проверяет
взял туда и туда, что б не кого не обидеть
Фунта в селл до 1.3560 смотрите...
Евра 1.1536 и в вверх.
я стоял в сел.вышел..эта свеча насторожила))
а теперь всё указывает - что пойдёт верх. Это КУКЛ нервишки проверяет
взял туда и туда, что б не кого не обидеть
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
эх - верхнюю выбило . сейчас же, зараза развернётся и нижнею с минусом закроет.
не мучайся пока с ним)))флет
ещё одна поспела))
USD\HUF-H1 ---- имеешь ввиду сюда созрела 309.33 ???