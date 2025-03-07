FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 362
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Рад за тебя. Я так же много где в сделках о которых не пишу.
да больше и нет)))
да больше и нет)))
Рад за тебя. Я так же много где в сделках о которых не пишу.
что-то ужк даже не верится что она когда-то развернется и рванет вниз, даже думал уже что на 116 улетит...
● Последние полторы недели показывают, что бычий импульс по паре GBP/USD, начавшийся 30 сентября, иссяк, и, благодаря тем же факторам, что были перечислены для EUR/USD, месяц спустя фунт завершил торговую сессию на отметке 1.3685.
● Интрига, как отреагирует рынок на планы ФРС США и Банка Англии по свертыванию QE, пока сохраняется. Но можно с уверенностью сказать, что грядущие среда и четверг, когда состоятся заседания этих регуляторов, обещают быть очень интересными, высокая волатильность гарантирована. При этом 40% экспертов ставит на победу медведей, 30% вместе с графическим анализом на D1 поддерживают быков, и оставшиеся 30% заняли нейтральную позицию.
Среди осцилляторов в нейтральный серый цвет окрашены целых 50%. Показания же остальных разделились поровну: 25% – за красных, 25% – за зеленых. У трендовых индикаторов на D1 красные побеждают за явным преимуществом, таковых 80%. Уровни поддержки 1.3765, 1.3675, 1.3600, 1.3575, 1.3525 и 1.3400. Уровни сопротивления и цели быков 1.3725, 3770, 1.3810, 1.3835, 1.3900 и 1.4000.
USDJPY
● На данном этапе 70% аналитиков ожидают, что пара сначала вернется к горизонту 113.00, а затем до конца ноября опустится в зону 111.00–112.00. Оставшиеся 30% экспертов придерживаются противоположной точки зрения, ожидая очередного обновления многолетних максимумов и подъема пары до диапазона 115.00-116.00.
Уровни сопротивления 114.35, 114.70 и 115.50, долгосрочная цель быков – максимум декабря 2016 года 118.65. Ближайшие уровни поддержки 113.85, 113.40 и 113.25, далее 112.00 и 111.65. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746491
Экономическая ситуация подвела что ли с золотом?
что-то ужк даже не верится что она когда-то развернется и рванет вниз, даже думал уже что на 116 улетит...
● Последние полторы недели показывают, что бычий импульс по паре GBP/USD, начавшийся 30 сентября, иссяк, и, благодаря тем же факторам, что были перечислены для EUR/USD, месяц спустя фунт завершил торговую сессию на отметке 1.3685.
● Интрига, как отреагирует рынок на планы ФРС США и Банка Англии по свертыванию QE, пока сохраняется. Но можно с уверенностью сказать, что грядущие среда и четверг, когда состоятся заседания этих регуляторов, обещают быть очень интересными, высокая волатильность гарантирована. При этом 40% экспертов ставит на победу медведей, 30% вместе с графическим анализом на D1 поддерживают быков, и оставшиеся 30% заняли нейтральную позицию.
Среди осцилляторов в нейтральный серый цвет окрашены целых 50%. Показания же остальных разделились поровну: 25% – за красных, 25% – за зеленых. У трендовых индикаторов на D1 красные побеждают за явным преимуществом, таковых 80%. Уровни поддержки 1.3765, 1.3675, 1.3600, 1.3575, 1.3525 и 1.3400. Уровни сопротивления и цели быков 1.3725, 3770, 1.3810, 1.3835, 1.3900 и 1.4000.
USDJPY
● На данном этапе 70% аналитиков ожидают, что пара сначала вернется к горизонту 113.00, а затем до конца ноября опустится в зону 111.00–112.00. Оставшиеся 30% экспертов придерживаются противоположной точки зрения, ожидая очередного обновления многолетних максимумов и подъема пары до диапазона 115.00-116.00.
Уровни сопротивления 114.35, 114.70 и 115.50, долгосрочная цель быков – максимум декабря 2016 года 118.65. Ближайшие уровни поддержки 113.85, 113.40 и 113.25, далее 112.00 и 111.65. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746491
Я не верю там всяким шарлатанам и аналитикам и тому подобным.
Вообще фиолетово где кто какие там поддержки и сопротивление говорит.
Говорил уже много раз, я торгую график, рисуемую ценой, а именно определенные паттерны.
Они работали год и 10 назад. И дальше будут работать)))
Нет,это же мелкая просадка
Ааа, ну ну.
Я не верю там всяким шарлатанам и аналитикам и тому подобным.
Вообще фиолетово где кто какие там поддержки и сопротивление говорит.
Говорил уже много раз, я торгую график, рисуемую ценой, а именно определенные паттерны.
Они работали год и 10 назад. И дальше будут работать)))
не спорю, но объемный взгляд на другие прогнозы тоже иногда полезен, например теперь сложилась предкризисная ситуация т.е. дело пахнет керосином, а это большие перемены и волатильности... всё может пойти наоборот от задуманного по технике накопления и импульсного движения...
Ну ладно, еще 1 добавим
не спорю, но объемный взгляд на другие прогнозы тоже иногда полезен, например теперь сложилась предкризисная ситуация т.е. дело пахнет керосином, а это большие перемены и волатильности... всё может пойти наоборот от задуманного по технике накопления и импульсного движения...
НетИ дело не в задуманности, а в технике. И только в ней
Нет
Сам давно стою против уже потерял много от испуга что на 116 рванет...))