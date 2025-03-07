FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 37
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а вчера вечером крупняку налили много денюшек. видимо чтобы было что обнулять :-)
Это всё мелочи для их капиталов...так бы они спокойно смотрели на восстание негров. на разграбление магазинов, печатный станок всё покроет вертолётными деньгами, такое ощущение для них как в той рекламе: деньги ничто - имидж всесильности главное...
Страновые элиты выкупают и высасывают все богатства из страны или шортят страну до упора... так что пофиг им мелочи... на крайняк войну заставят начать своих вассалов...
Весь крупняк сиди в кеше, толи не знают во что вложить, толи готовятся к большому концу света... только тогда их кеша никому уже не нужен будет...)) да пусть подавятся своим богатством, надо точно провести обнуление неправедно нажитых капиталов... пока они войну не начали за якобы свои непосильным трудом нажитые капиталы...
пакет на 2 триллиона, прошёл незамеченным на mql5.com :-)
https://www.nasdaq.com/articles/act-big-on-stimulus-bidens-treasury-nominee-yellen-to-tell-lawmakers-2021-01-19
просто из любопытных новостей : нинзя покупает транзакт.
Политика под запретом, на кухне возмущайся
Тебя вообще прошу не писать мне предупреждения и прочую чушь, забанят так забанят... ты же ценишь свое мнение так вот не лезь ко мне тоже со своими высокими познаниями...)))И нечего модераторам намекать - они сами разберутся... как тебя не забанили, так и мне простят...))
на фунте сторожок сработал вниз. Только-что буквально. в 8.40 (9.40 по Москве). И начались чудеса. Как-то неправильно, вместо привычного отбоя всплеск тудым-сюдым. В общем сегодня я на заборе :-)
План, он и там... План:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.01.14 11:22
Баи держу на фунте до цели на Н4, затем продажи до цели на Н1:
План, он и там... План:
Хммм , А как же отскок от 1,3700 ? )))
пока рано гадать..америка после праздника проснётся, будет видно
скорее всего ждут инаугурации
мне кажется что полетаем не на шутку (вспоминая, как это было с Трампом в 2016)
скорее всего ждут инаугурации
мне кажется что полетаем не на шутку (вспоминая, как это было с Трампом в 2016)
Трамп был неожиданный президент и возлагал надежды. Байдун уже заложен в рыночные цены, так что движ может быть только если что-то произойдёт, какие-то перевороты или поджоги.
Хммм , А как же отскок от 1,3700 ? )))
Одно другому не мешает...