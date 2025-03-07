FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 422
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Вот я что подумал то, раз все граматные тут, кроме меня конечно!
Научите меня программировать!!!
Я не учился программированию.
Я изучаю (до сих пор) графики. Закономерности в них. Логику движения. и т.д
И тебе советую того же.
Не понятная логика. Робот открывает сделки в обе стороны.
"вроде хочет туда, а вроде туда"
да уж - эта логика не очень. Но по общей прибыли, должна вытянуть в плюс.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот только не как не соображу - как его настроить что бы денег хватало, на логику эту.
И так!
Тело пустой программы, чтоб она могла скомпилироваться?
да уж - эта логика не очень. Но по общей прибыли, должна вытянуть в плюс.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот только не как не соображу - как его настроить что бы денег хватало, на логику эту.
Ты меня конечно извини, но что бы прописывать логику в роботе, для начала
надо научиться торговать самому.
А у тебя все наоборот. Сначала программирование, а потом пшик "где взять логику! (без обид)
И так!
Тело пустой программы, чтоб она могла скомпилироваться?
Скомпилировал!
Вот сам себя учу
Скомпилировал!
Вот сам себя учу
Не путай ветку.
Ты меня конечно извини, но что бы прописывать логику в роботе, для начала
надо научиться торговать самому.
А у тебя все наоборот. Сначала программирование, а потом пшик "где взять логику! (без обид)
как это я не умею торговать? за 10 лет 20 000 евро слил. не то что некоторые.
как это я не умею торговать? за 10 лет 20 000 евро слил. не то что некоторые.
Не путай ветку.
Так Вы уважаемый даже закодить не чего не могёте!
И так 10 лет. Жесть.
могу предугадать - у тебя и у всех остальных верующих в прибыль - ждёт такая же учесть .