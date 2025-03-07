FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 422

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Speculator #:

Вот я что подумал то, раз все граматные тут, кроме меня конечно!

Научите меня программировать!!!   

Я не учился программированию.

Я изучаю (до сих пор) графики. Закономерности в них. Логику движения. и т.д

И тебе советую того же.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Не понятная логика. Робот открывает сделки в обе стороны.

"вроде хочет туда, а вроде туда"

да уж - эта логика не очень. Но по общей прибыли, должна вытянуть в плюс.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот только не как не соображу - как его настроить что бы денег хватало, на логику эту.

Снимок экрана 2021-11-19 090119

 

И так!

Тело пустой программы, чтоб она могла скомпилироваться?

 
SanAlex #:

да уж - эта логика не очень. Но по общей прибыли, должна вытянуть в плюс.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот только не как не соображу - как его настроить что бы денег хватало, на логику эту.


Ты меня конечно извини, но что бы прописывать логику в роботе, для начала 

надо научиться торговать самому.

А у тебя все наоборот. Сначала программирование, а потом пшик "где взять логику! (без обид)

 
Speculator #:

И так!

Тело пустой программы, чтоб она могла скомпилироваться?

Скомпилировал! 

Вот сам себя  учу   

 
Speculator #:

Скомпилировал! 

Вот сам себя  учу   

Не путай ветку.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Ты меня конечно извини, но что бы прописывать логику в роботе, для начала 

надо научиться торговать самому.

А у тебя все наоборот. Сначала программирование, а потом пшик "где взять логику! (без обид)

как это я не умею торговать? за 10 лет 20 000 евро слил. не то что некоторые. 

 
SanAlex #:

как это я не умею торговать? за 10 лет 20 000 евро слил. не то что некоторые. 

И так 10 лет. Жесть.
 
Aleksandr Yakovlev #:

Не путай ветку.

Так Вы уважаемый даже закодить не чего не могёте!

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:
И так 10 лет. Жесть.

могу предугадать - у тебя и у всех остальных верующих в прибыль - ждёт такая же учесть .

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