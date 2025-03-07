FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 252
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вы с euraud не спешите пока прогнозы делать)))сегодня по итогу дня ясно будет
EUR\AUD=H2 ----- уже поздно - я нацелился сюда 1.61529
все в убежище !!! - у нас уже врубили, а у вас ?
\\\\\\\\\\\\\
вроде и по телику должно передаваться -но что то, молчат !
все в убежище !!! - у нас уже врубили, а у вас ?
\\\\\\\\\\\\\
вроде и по телику должно передаваться -но что то, молчат !
ты про что
про сирену -вроде в новостях вчера сказали - везде включат сирену. У нас врубили только вот должно сопровождаться и по телику - но по телику не чего не объявлялось
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CHF\JPY-H2 ----- вот пара интересная
про сирену -вроде в новостях вчера сказали - везде включат сирену. У нас врубили только вот должно сопровождаться и по телику - но по телику не чего не объявлялось
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
CHF\JPY-H2 ----- вот пара интересная
про сирену -вроде в новостях вчера сказали - везде включат сирену. У нас врубили только вот должно сопровождаться и по телику - но по телику не чего не объявлялось
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
CHF\JPY-H2 ----- вот пара интересная
паттерны!!!!
Первый раз такой паттерн вижу))))