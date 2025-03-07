FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 252

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вы с euraud не спешите пока прогнозы делать)))сегодня по итогу дня ясно будет
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dryun777 #:
вы с euraud не спешите пока прогнозы делать)))сегодня по итогу дня ясно будет

EUR\AUD=H2          ----- уже поздно - я нацелился сюда 1.61529

EURAUDH2 1.61529

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все в убежище !!! - у нас уже врубили, а у вас ?

\\\\\\\\\\\\\

вроде и по телику должно передаваться -но что то, молчат !

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SanAlex #:

все в убежище !!! - у нас уже врубили, а у вас ?

\\\\\\\\\\\\\

вроде и по телику должно передаваться -но что то, молчат !

ты про что
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dryun777 #:
ты про что

про сирену -вроде в новостях вчера сказали - везде включат сирену. У нас врубили только вот должно сопровождаться и по телику - но по телику не чего не объявлялось 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

CHF\JPY-H2    ----- вот пара интересная 

CHFJPYH2 118.376 

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SanAlex #:

про сирену -вроде в новостях вчера сказали - везде включат сирену. У нас врубили только вот должно сопровождаться и по телику - но по телику не чего не объявлялось 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

CHF\JPY-H2    ----- вот пара интересная 

 

ага
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Screenshot_6.jpg  108 kb
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SanAlex #:

про сирену -вроде в новостях вчера сказали - везде включат сирену. У нас врубили только вот должно сопровождаться и по телику - но по телику не чего не объявлялось 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

CHF\JPY-H2    ----- вот пара интересная 

 

учения же..у нас с утра пищали))
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паттерны!!!!
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Screenshot_7.jpg  174 kb
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риск дело благородное)))
 
dryun777 #:
паттерны!!!!

Первый раз такой паттерн вижу))))

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