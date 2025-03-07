FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 157
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EUR\USD сегодня наметилась к 1.18804
Подскажите пожалуйста в личку у какого форекс диллера более менее нормальные условия.
Горы не устраивают, инста есть, но может лучше вариант у кого?
Подскажите пожалуйста в личку у какого форекс диллера более менее нормальные условия.
Горы не устраивают, инста есть, но может лучше вариант у кого?
Чем Горы не устраивают? Если не секрет.
Условия ввода и вывода меняют постоянно. В РФ они не в почете сейчас. После отпуска немогла с карты внести. Вывод тоже частенько хромает.
Условия ввода и вывода меняют постоянно. В РФ они не в почете сейчас. После отпуска немогла с карты внести. Вывод тоже частенько хромает.
EUR\USD сегодня наметилась к 1.18804
вчера не захотела меня подержать в прогнозах - сегодня цель та-же 1.18804
GBP_USD
Половина 2021 , пара сформировала диапазон 3449 - 4240 , и дальнейший потенциал движений может формироваться а) в волновой структуре W-5 ( bay) , в) коррекционной динамике в диапазоне 1409 - 4240 ( sell), уровень 50% -3844 (полугода) можно рассматривать в качестве ориентира . В ближайшей перспективе буду наблюдать за уровнем - 3815 и какая будет формироваться динамика в области этого уровня. Уровни -3785 и 3910 как ближайшие цели и S\R.
EUR\USD на сегодня цель 1.18484 https://www.mql5.com/en/code/29395
EUR_GBP
Пара торгуется в области 8600 -уровня , weekly - с 2018 г. формировалась "расширяющаяся" структура , с 2020 сужающая тенденция , если торговля будет выше 8700 - уровня , то вероятно формируется " алмазная" структура по ТА с потенциалом движения по ТА. Балансовый уровень - 8580 , S\R - 8620 и 8545 .
EUR\USD на сегодня цель 1.18484 https://www.mql5.com/en/code/29395
сегодня прямо как в аптеке пришла к цели 1.18484