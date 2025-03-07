FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 157

Новый комментарий
[Удален]  

EUR\USD сегодня наметилась к 1.18804

EURUSDH2 1.18804

 

Подскажите пожалуйста в личку у какого форекс диллера более менее нормальные условия. 

Горы не устраивают, инста есть, но может лучше вариант у кого?

 
sterva:

Подскажите пожалуйста в личку у какого форекс диллера более менее нормальные условия. 

Горы не устраивают, инста есть, но может лучше вариант у кого?

Чем Горы не устраивают? Если не секрет.
 
MakarFX:
Чем Горы не устраивают? Если не секрет.

Условия ввода и вывода меняют постоянно. В РФ они не в почете сейчас. После отпуска немогла с карты внести. Вывод тоже частенько хромает. 

 
sterva:

Условия ввода и вывода меняют постоянно. В РФ они не в почете сейчас. После отпуска немогла с карты внести. Вывод тоже частенько хромает. 

Ясно. Для РФ попробуй ***
[Удален]  
SanAlex:

EUR\USD сегодня наметилась к 1.18804

вчера не захотела меня подержать в прогнозах - сегодня цель та-же   1.18804

EURUSDH2 x2x

 

     GBP_USD 


  Половина 2021 , пара сформировала диапазон 3449 - 4240 , и дальнейший потенциал движений может формироваться а) в волновой структуре W-5 ( bay) , в) коррекционной динамике в диапазоне 1409 - 4240 ( sell), уровень 50% -3844  (полугода)  можно рассматривать в качестве ориентира . В ближайшей перспективе буду наблюдать за уровнем - 3815 и какая будет формироваться динамика в области этого уровня. Уровни -3785 и 3910 как ближайшие цели и  S\R. 

Файлы:
GBPUSDDaily_29_06.png  77 kb
[Удален]  

EUR\USD на сегодня цель 1.18484 https://www.mql5.com/en/code/29395

EURUSDH2 1.18484

Shved Supply and Demand
Shved Supply and Demand
  • www.mql5.com
This is MQL5 version of Shved Supply and Demand written by Shved and upgraded by eevviill7 with history mode.
 

    EUR_GBP


 Пара торгуется  в области 8600 -уровня , weekly -  с 2018 г. формировалась "расширяющаяся" структура , с 2020 сужающая тенденция , если торговля будет выше 8700 - уровня , то вероятно формируется " алмазная" структура по ТА с потенциалом движения по ТА.  Балансовый уровень - 8580 , S\R - 8620 и 8545 . 

Файлы:
EURGBPWeekly_30_06.png  86 kb
EURGBPDaily_30_06.png  60 kb
[Удален]  
SanAlex:

EUR\USD на сегодня цель 1.18484 https://www.mql5.com/en/code/29395


сегодня прямо как в аптеке пришла к цели  1.18484

EURUSDH2 9870

1...150151152153154155156157158159160161162163164...476
Новый комментарий