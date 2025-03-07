FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 125
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EUR_USD
Развитие событии выше тех. линии ( 2348 -2242 ) можно рассматривать как признак окончания коррекции на уровне 38.2 (1747) , также не исключаются варианты неоднократного тестирования этой линии. Актуальна линия поддержки 1941-1992 и вариант коррекции в движении 1703 -2116 с дальнейшей целью 50% Фибо. Микс из вариантов сценариев вероятно будет в форме флета ( 2 - 2.5 D ) . Уровни 2100 и 2035 в ближайшей перспективе .
EUR_USD
Развитие событии выше тех. линии ( 2348 -2242 ) можно рассматривать как признак окончания коррекции на уровне 38.2 (1747) , также не исключаются варианты неоднократного тестирования этой линии. Актуальна линия поддержки 1941-1992 и вариант коррекции в движении 1703 -2116 с дальнейшей целью 50% Фибо. Микс из вариантов сценариев вероятно будет в форме флета ( 2 - 2.5 D ) . Уровни 2100 и 2035 в ближайшей перспективе .
Понравился ваш ТА. Спасибо.
Вот мой. Не буду уже расписывать, думаю и так понятно. Есть сходство.
1.2129 остается в долгах, стопы скорее всего за 1.2242.
Я бы шпильку туда зарядил, перед снижением!
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.04.26 03:14
КУКЛ его разочарует...
Неожиданно, как всегда.
Двойной сигнал. Селл отработан, отработают и бай!
Здесь 20 пунктов.
На месяц зарплата...
Ну и здравствуйте, Майские праздники!!!
Понравился ваш ТА. Спасибо.
Вот мой. Не буду уже расписывать, думаю и так понятно. Есть сходство.
Понравился ваш ТА. Спасибо.
Вот мой. Не буду уже расписывать, думаю и так понятно. Есть сходство.
Обратил внимание на вашем графике Фибо от 1704 у меня от 1736 связано со свечным анализом т.е. выделяю диапазон с отсутствующей коррекцией .
как бы пора фунту и вниз сходить - а то всю картинку прогнозирования портит
как бы пора фунту и вниз сходить - а то всю картинку прогнозирования портит
По золоту что думаете?
сложно как то спрогнозировать - какая-то не понятная точка - толи развернутся хочет - толи всё таки вниз пойдёт!? - рассчитываю что сегодня всё же сходит к 1768.76
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