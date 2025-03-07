FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 125

Новый комментарий
 

  EUR_USD


  Развитие событии выше тех. линии ( 2348 -2242 ) можно рассматривать как признак окончания коррекции на уровне 38.2 (1747) , также не исключаются варианты неоднократного тестирования этой линии. Актуальна линия поддержки 1941-1992  и вариант коррекции в движении 1703 -2116 с дальнейшей целью 50% Фибо. Микс из вариантов сценариев вероятно будет в форме флета  ( 2 - 2.5 D )  . Уровни 2100 и 2035  в ближайшей перспективе .

Файлы:
EURUSDH627_04.png  74 kb
 
Veniamin Skrepkov:

  EUR_USD


  Развитие событии выше тех. линии ( 2348 -2242 ) можно рассматривать как признак окончания коррекции на уровне 38.2 (1747) , также не исключаются варианты неоднократного тестирования этой линии. Актуальна линия поддержки 1941-1992  и вариант коррекции в движении 1703 -2116 с дальнейшей целью 50% Фибо. Микс из вариантов сценариев вероятно будет в форме флета  ( 2 - 2.5 D )  . Уровни 2100 и 2035  в ближайшей перспективе .

Понравился ваш ТА. Спасибо.

Вот мой. Не буду уже расписывать, думаю и так понятно. Есть сходство.

EURUSD_Daily_2

 

1.2129 остается в долгах, стопы скорее всего за 1.2242.

Я бы шпильку туда зарядил, перед снижением!



 

Двойной сигнал. Селл отработан, отработают и бай!

Здесь 20 пунктов.

На месяц зарплата...


 

Ну и здравствуйте, Майские праздники!!!


 
Uladzimir Izerski:

Понравился ваш ТА. Спасибо.

Вот мой. Не буду уже расписывать, думаю и так понятно. Есть сходство.


Uladzimir Izerski:

Понравился ваш ТА. Спасибо.

Вот мой. Не буду уже расписывать, думаю и так понятно. Есть сходство.


  Обратил внимание на вашем графике Фибо от 1704 у меня от 1736 связано со свечным анализом т.е. выделяю диапазон с отсутствующей коррекцией .

 
Падение отменяется ? Что-то рынок шатнуло после ФРС 
[Удален]  

как бы пора фунту и вниз сходить - а то всю картинку прогнозирования портит 

GBPUSDDaily

 
SanAlex:

как бы пора фунту и вниз сходить - а то всю картинку прогнозирования портит 


По золоту что думаете?
[Удален]  
vodeval:
По золоту что думаете?

сложно как то спрогнозировать - какая-то не понятная точка - толи развернутся хочет - толи всё таки вниз пойдёт!? - рассчитываю что сегодня всё же сходит к  1768.76 

XAUUSDH2 1768.76

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

1...118119120121122123124125126127128129130131132...476
Новый комментарий