FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 418
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Я ничего не имею против!
Дерзай, всё нормально, формулЕ!
Ничего там не проверяют, появился Рена и всё рухнуло, что не удивительно.
Победаааа!!!! Стена рухнулаааа!!!
Счастье то какое)))
Победаааа!!!! Стена рухнулаааа!!!
Как ты торгуешь по корреляции?
Посмотри мои сообщения в той ветке, там много скринов со входами, то есть с самого открытия по самое закрытие.
Здесь так делают пару человек, обычно показывают уже профитные сделки.
Если кратко, то вот:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тема для трейдеров.
Vitaly Muzichenko, 2021.11.12 19:20
Сырьевые и убежище в обеих парах, CHF и JPY почти повторяют движения, также и с AUD и NZD
Рассмотрим NZDJPY(buy) и AUDCHF(sell)
По сути, если падает NZD то с ним падает и AUD, во втором случае, если падает CHF, то с ним и JPY, рассматриваем случай, не учитывая скорость падения, просто берём сам факт падения.
Эту сборку можно выразить так: покупка NZDUSD =buy, USDJPY=sell, AUDUSD=sell, USDCHF=buy
Итог: мы имеем 2 покупки и 2 продажи, но через доллар. Такая комбинация отбирает больше спреда, свопов, если перенос через ночь, ну в конце концов - убыток/прибыль будет больше, так-как пары ходят хоть и синхронно, но с большой погрешностью.
Разнонаправленный вход по 2-м парам NZDJPY / AUDCHF даёт преимущество, если будет разбежка по какой-то валюте, то такой вход это компенсирует, не давая большой убыток, но и не давая большую прибыль.
К этому шло
Я весь день ему об этом говорю Но не верит
Победаааа!!!! Стена рухнулаааа!!!
Счастье то какое)))
Да стена вить была ловушкой для быков! Тсс!
Я весь день ему об этом говорю Но не верит
Не переживай, чтобы получилось на все 100, надо крепко подумать. А если не на 100, то будет как у Виталия
Слишком просто, чтобы было правдой... или у меня барьер восприятия такой системы... и почему тогда так много проигрывающих и сливающих депозиты...
Да стена вить была ловушкой для быков! Тсс!
До следующей стены (1,15150) далековато. Выдержишь?
Или опять не веришь?)))