FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 418

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko #:

Я ничего не имею против!

Дерзай, всё нормально, формулЕ!

То то же;)
 
Vitaly Muzichenko #:

Ничего там не проверяют, появился Рена и всё рухнуло, что не удивительно.

Как ты торгуешь по корреляции?
 
Speculator #:

Победаааа!!!! Стена рухнулаааа!!!

Счастье то какое)))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Победаааа!!!! Стена рухнулаааа!!!

К этому шло
 
osmo1709 #:
Как ты торгуешь по корреляции?

Посмотри мои сообщения в той ветке, там много скринов со входами, то есть с самого открытия по самое закрытие.

Здесь так делают пару человек, обычно показывают уже профитные сделки.

Если кратко, то вот:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тема для трейдеров.

Vitaly Muzichenko, 2021.11.12 19:20

Сырьевые и убежище в обеих парах, CHF и JPY почти повторяют движения, также и с AUD и NZD

Рассмотрим  NZDJPY(buy) и AUDCHF(sell)

По сути, если падает NZD то с ним падает и AUD, во втором случае, если падает CHF, то с ним и JPY, рассматриваем случай, не учитывая скорость падения, просто берём сам факт падения.

Эту сборку можно выразить так: покупка NZDUSD =buy,  USDJPY=sell,  AUDUSD=sell, USDCHF=buy

Итог: мы имеем 2 покупки и 2 продажи, но через доллар. Такая комбинация отбирает больше спреда, свопов, если перенос через ночь, ну в конце концов - убыток/прибыль будет больше, так-как пары ходят хоть и синхронно, но с большой погрешностью.

Разнонаправленный вход по 2-м парам NZDJPY / AUDCHF даёт преимущество, если будет разбежка по какой-то валюте, то такой вход это компенсирует, не давая большой убыток, но и не давая большую прибыль.

 
Renat Akhtyamov #:
К этому шло

Я весь день ему об этом говорю  Но не верит

 
Aleksandr Yakovlev #:

Победаааа!!!! Стена рухнулаааа!!!

Счастье то какое)))

Да стена вить была ловушкой для быков! Тсс!

 
Aleksandr Yakovlev #:

Я весь день ему об этом говорю  Но не верит

Читал, картины выполнены блестяще  ;)
 
Renat Akhtyamov #:
Не переживай, чтобы получилось на все 100, надо крепко подумать. А если не на 100, то будет как у Виталия
Эта штучка так прогнозит, что сделки заканчиваются страйком. Тьфу, тейком !)))

Слишком просто, чтобы было правдой... или у меня барьер восприятия такой системы... и почему тогда так много проигрывающих и сливающих депозиты...

 
Speculator #:

Да стена вить была ловушкой для быков! Тсс!

До следующей стены (1,15150) далековато. Выдержишь?

Или опять не веришь?)))

1...411412413414415416417418419420421422423424425...476
Новый комментарий