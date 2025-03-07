FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 254

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SanAlex #:

EUR\AUD-M30      1.60574


а дневной?)))
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SanAlex #:

EUR\AUD-M30      1.60574


если часовая свеча закроется выше 59932 лонг..если сегодня дневная свеча красная будет то продажи..я так вижу))
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лесоруба не видать,выходной взял наверное)))
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dryun777 #:
если часовая свеча закроется выше 59932 лонг..если сегодня дневная свеча красная будет то продажи..я так вижу))

EUR\AUD-M30   ----  вот сейчас идёт борьба - если брать общую картину, то быки держат преимущество

EURAUDM30  

 
SanAlex #:

EUR\AUD-M30   ----  вот сейчас идёт борьба - если брать общую картину, то быки держат преимущество

  

Все ужо предрешено 
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Aleksandr Yakovlev #:
Все ужо предрешено 

борьба ещё не окончена - всё может быть, время такое.....

Снимок экрана 2021-10-06 140515 

 
dryun777 #:
а по  сути у нас дискусия по спекулятивным сделкам внутри дня!!!!а если рассматривать таймфрейм д1,то как я говорил завтра видно будет)))ты сам чертил,либо вниз либо вверх..тут же не угадаешь с точностью 100%вот сегодня новая зеландия ставку подняла и по логике  валюта должна дорожать,а она дешевеет,парадокс))))

И по дневному все норм. Перебиты все минимумы.

Думаешь, что я не смотрю ТФ? Я с 5м. до недельки просматриваю каждую пару и принимаю решение в какую сторону вставать (открывать сделку)

отталкиваясь от собранной информации. Так же беру в расчет некоторые паттерны (не флаги с голова-плечи и т. д.), динамику движения цены и многое еще.

И у меня нет никаких сомнений по поводу того, а правильно ли я открылся. И ни чье мнение не зарождает во мне сомнение в правильности моего решения. Это называется 

действовать согласно своей ТС.

Я не гуру и не провидец.

Тоже бывают ошибки.


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сигнальчик почти есть))))
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Screenshot_1.jpg  107 kb
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Aleksandr Yakovlev #:

И по дневному все норм. Перебиты все минимумы.

Думаешь, что я не смотрю ТФ? Я с 5м. до недельки просматриваю каждую пару и принимаю решение в какую сторону вставать (открывать сделку)

отталкиваясь от собранной информации. Так же беру в расчет некоторые паттерны (не флаги с голова-плечи и т. д.), динамику движения цены и многое еще.

И у меня нет никаких сомнений по поводу того, а правильно ли я открылся. И ни чье мнение не зарождает во мне сомнение в правильности моего решения. Это называется 

действовать согласно своей ТС.

Я не гуру и не провидец.

Тоже бывают ошибки.


а я просто спекулянт))))
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по евро австралии второй раз прокатился..щас можно буй))
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