FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 254
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EUR\AUD-M30 1.60574
EUR\AUD-M30 1.60574
если часовая свеча закроется выше 59932 лонг..если сегодня дневная свеча красная будет то продажи..я так вижу))
EUR\AUD-M30 ---- вот сейчас идёт борьба - если брать общую картину, то быки держат преимущество
EUR\AUD-M30 ---- вот сейчас идёт борьба - если брать общую картину, то быки держат преимущество
Все ужо предрешено
борьба ещё не окончена - всё может быть, время такое.....
а по сути у нас дискусия по спекулятивным сделкам внутри дня!!!!а если рассматривать таймфрейм д1,то как я говорил завтра видно будет)))ты сам чертил,либо вниз либо вверх..тут же не угадаешь с точностью 100%вот сегодня новая зеландия ставку подняла и по логике валюта должна дорожать,а она дешевеет,парадокс))))
И по дневному все норм. Перебиты все минимумы.
Думаешь, что я не смотрю ТФ? Я с 5м. до недельки просматриваю каждую пару и принимаю решение в какую сторону вставать (открывать сделку)
отталкиваясь от собранной информации. Так же беру в расчет некоторые паттерны (не флаги с голова-плечи и т. д.), динамику движения цены и многое еще.
И у меня нет никаких сомнений по поводу того, а правильно ли я открылся. И ни чье мнение не зарождает во мне сомнение в правильности моего решения. Это называется
действовать согласно своей ТС.
Я не гуру и не провидец.
Тоже бывают ошибки.
И по дневному все норм. Перебиты все минимумы.
Думаешь, что я не смотрю ТФ? Я с 5м. до недельки просматриваю каждую пару и принимаю решение в какую сторону вставать (открывать сделку)
отталкиваясь от собранной информации. Так же беру в расчет некоторые паттерны (не флаги с голова-плечи и т. д.), динамику движения цены и многое еще.
И у меня нет никаких сомнений по поводу того, а правильно ли я открылся. И ни чье мнение не зарождает во мне сомнение в правильности моего решения. Это называется
действовать согласно своей ТС.
Я не гуру и не провидец.
Тоже бывают ошибки.