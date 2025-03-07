FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 361
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Рыжика смотреть от 1756.90 ...
А вот альтернатива.
Есть линия 1,16220. Это глобальный уровень. Цена находиться под ним. Было импульсное движение вверх (попытка выскочить выше линии)
После последовал более сильный импульс с перебитием предыдущего. Ы сделку я войти не успел. Если будет вариант как с белой стрелкой, будет селл.
Есть две цены, куда цена должна прийти, это 1,11700 и 1,07700
euraud пошло не по плану))подождём чуть
euraud пошло не по плану))подождём чуть
Не правильно. Покупать от сюда надо бы в твоем случае.
Не правильно. Покупать от сюда надо бы в твоем случае.
да я знаю,опоздал и решил рискнуть на удачу..а черта где ты крестики поставил,там закрыть хотел
Я думаю можно попробовать небольшим лотом
При чём здесь кукула и прочие.
Золото - инвестиционный металл, когда в мире какая-то мелкая неразбериха, то все его скупают, забывая о бумажках. Золото - металлические деньги при любой самой нестабильной ситуации, и стабильной тоже.
Это как с гречкой: никому она не нужна до момента голодовки, все покупают айфоны, как только приходит момент, то айфоны уже никому не нужны - меняют на гречку. И так по кругу
Когда айфоны не нужны... они теперь всегда нужны... без гречки и золота можно обойтись, без айфона никак... наркотик своего рода...)))
Я думаю можно попробовать небольшим лотом
я с утра уже там)))
я с утра уже там)))
Рад за тебя. Я так же много где в сделках о которых не пишу.