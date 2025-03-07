FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 361

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В честь праздника!


 

Рыжика смотреть от 1756.90 ...


 

А вот альтернатива. 

Есть линия 1,16220. Это глобальный уровень. Цена находиться под ним. Было импульсное движение вверх (попытка выскочить выше линии)

После последовал более сильный импульс с перебитием предыдущего. Ы сделку я войти не успел. Если будет вариант как с белой стрелкой, будет селл.

Есть две цены, куда цена должна прийти, это 1,11700 и 1,07700

[Удален]  

euraud пошло не по плану))подождём чуть

 
dryun777 #:

euraud пошло не по плану))подождём чуть

Не правильно. Покупать от сюда надо бы в твоем случае.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Не правильно. Покупать от сюда надо бы в твоем случае.


да я знаю,опоздал и решил рискнуть на удачу..а черта где ты крестики поставил,там закрыть хотел

 

Я думаю можно попробовать небольшим лотом


 
Vitaly Muzichenko #:

При чём здесь кукула и прочие.

Золото - инвестиционный металл, когда в мире какая-то мелкая неразбериха, то все его скупают, забывая о бумажках. Золото - металлические деньги при любой самой нестабильной ситуации, и стабильной тоже.

Это как с гречкой: никому она не нужна до момента голодовки, все покупают айфоны, как только приходит момент, то айфоны уже никому не нужны - меняют на гречку. И так по кругу

Когда айфоны не нужны... они теперь всегда нужны... без гречки и золота можно обойтись, без айфона никак... наркотик своего рода...)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Я думаю можно попробовать небольшим лотом


я с утра уже там)))

 
dryun777 #:

я с утра уже там)))

Рад за тебя. Я так же много где в сделках о которых не пишу.

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