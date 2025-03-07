FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 91
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Мдеее, ветка под усох ла ))
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Как меня эта хрень достала...
На шел старье )) прикольно было.
Кто, что, по доллару думает?
Кто, что, по доллару думает?
Кто, что, по доллару думает?
Такая же штука с корреляцией нефти и австрацийца есть ?
Непонятно где у вас сдесь австалиец ? Так же можно и меня спросить где нефть. Но сравните австацийца с нефтью.
сегодня франк может отскочить к 0.91000
сегодня франк может отскочить к 0.91000
Тогда должен укрепиться USD, какие к этому предпоссылки ?
Тогда должен укрепиться USD, какие к этому предпоссылки ?
тяжело конечно верится что хочет сюда 1.21615 - но она хочет
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На дневном - так вообще хочет сюда 1.22716
правда если посмотреть соотношением Сигналов от Индикаторов - то ситуация очень рискованная верх
тяжело конечно верится что хочет сюда 1.21615 - но она хочет
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На дневном - так вообще хочет сюда 1.22716
правда если посмотреть соотношением Сигналов от Индикаторов - то ситуация очень рискованная верх
Если Ева вверх то Чиф вниз. Все верно, это у вас теханализ только ?