FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 91

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Мдеее, ветка под усох ла ))

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Как меня эта хрень достала...


 

На шел старье )) прикольно было.


 

Кто, что, по доллару думает?


 
costy_:

Кто, что, по доллару думает?


Привет!
Предлагаешь влево ? ;)
 
costy_:

Кто, что, по доллару думает?


Такая же штука с корреляцией нефти и австрацийца есть ?

 

Непонятно где у вас сдесь австалиец ? Так же можно и меня спросить где нефть. Но сравните австацийца с нефтью.

[Удален]  

сегодня франк может отскочить к 0.91000

USDCHFH2 0.91000

 
SanAlex:

сегодня франк может отскочить к 0.91000


Тогда должен укрепиться USD, какие к этому предпоссылки ?

[Удален]  
Volodymyr Zubov:

Тогда должен укрепиться USD, какие к этому предпоссылки ?

тяжело конечно верится что хочет сюда 1.21615 - но она хочет 

EURUSDH2 1.21615

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На дневном - так вообще хочет сюда 1.22716 

правда если посмотреть соотношением Сигналов от Индикаторов - то ситуация очень рискованная верх

EURUSDDaily 1.22716  


 
SanAlex:

тяжело конечно верится что хочет сюда 1.21615 - но она хочет 

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На дневном - так вообще хочет сюда 1.22716 

правда если посмотреть соотношением Сигналов от Индикаторов - то ситуация очень рискованная верх

  


Если Ева вверх то Чиф вниз. Все верно, это у вас теханализ только ?

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