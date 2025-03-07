FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 384
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Интересен хаос иногда
а где хаос то??чтото случилось у тебя??продал 0.01 лот в минус пару центов?)))
эти все закрываю
эти все закрываю
Хозяин барин
кстати Владимир твоё предсказание сбылось!!правда только через день))
а по этой паре незнаю..пока коррекция спекуляция
а по этой паре незнаю..пока коррекция спекуляция
Половину закрой а по остатку поставь стоп за вершинку сегодняшнего дня п. на 5 примерно.Вроде вниз еще хочет.
тут ч пока бежать надо с лонга)
Половину закрой а по остатку поставь стоп за вершинку сегодняшнего дня п. на 5 примерно.Вроде вниз еще хочет.
ок