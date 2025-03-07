FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 384

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Vladimir Baskakov #:
Интересен хаос иногда

а где хаос то??чтото случилось у тебя??продал 0.01 лот в минус пару центов?)))

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эти все закрываю

 
dryun777 #:

эти все закрываю

Хозяин барин

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по йене я думаю..несколько дней йена дорожает..удорожание йены не выгодно японии!в любой момент банк японии может удешевить свою валюту.просто надо подождать..ну конечно ещё несколько дней может катится в этом направлении,но лично я не смогу следить,а стопы не ставлю принципиально!))
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бакс франк,от линии лонг,завтра скорей всего.кстати данные по инфляции в америке опять не очень!опять надежда на повышение ставки,так что бакс будет потихоньку дорожать.на всю котлету как отскочит от линии)))
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кстати Владимир твоё предсказание сбылось!!правда только через день))

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а по этой паре незнаю..пока коррекция спекуляция

 
dryun777 #:

а по этой паре незнаю..пока коррекция спекуляция

Половину закрой а по остатку поставь стоп за вершинку сегодняшнего дня п. на 5 примерно.

Вроде вниз еще хочет.
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тут ч пока бежать надо с лонга)

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Aleksandr Yakovlev #:

Половину закрой а по остатку поставь стоп за вершинку сегодняшнего дня п. на 5 примерно.

Вроде вниз еще хочет.

ок

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