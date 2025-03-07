FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 210

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Renat Akhtyamov #:
а где же палки собственно или стратегия уточнилась?

На графике не видно разве???        

 
Lesorub #:

На графике не видно разве???        

5 баров?
 

Уточненные цели вчерашнего безобразия:


 
Renat Akhtyamov #:
5 баров?

Или три разнонаправленных бара (двойной аукцион) или два бара (классика)...

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SanAlex #:

GOLD-H2              ------  мой риск пока не дал результат - но, остаётся надежда 

GOLDH2  вроде всё готово! к 1836.16

GOLDH2 1836.16


 

С баек Фунта я спрыгнул, жду сигнал в обратку и буду заходить...   


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GBP\USD-H2           ----  эту пару жду здесь 1.38997

GBPUSDH2 1.38997

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Я валю с фунта😆не к добру это .на душе не спокойно, всё 
 мерещится,что рухнет обратно🤔
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Ауди подождать надо,может что амеры замутят))
 
dryun777 #:
Ауди подождать надо,может что амеры замутят))

Я тоже жду


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