FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 210
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а где же палки собственно или стратегия уточнилась?
На графике не видно разве???
На графике не видно разве???
Уточненные цели вчерашнего безобразия:
5 баров?
Или три разнонаправленных бара (двойной аукцион) или два бара (классика)...
GOLD-H2 ------ мой риск пока не дал результат - но, остаётся надежда
GOLDH2 вроде всё готово! к 1836.16
С баек Фунта я спрыгнул, жду сигнал в обратку и буду заходить...
GBP\USD-H2 ---- эту пару жду здесь 1.38997
Ауди подождать надо,может что амеры замутят))
Я тоже жду