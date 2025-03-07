FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 337

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SanAlex #:

USDCADH4    -------думаю сюда, должна бы вернуться 1.25142


У меня ТП стоят на 1,25200

 
SanAlex #:

Это тебе для размышления. Вдруг пригодится.


Это по процентной ставке.
 
Уважаемые модераторы, прошу вмешаться и отправить кое кого в баню до конца недели.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Я фунта кстати еще продал. надеюсь сразу вниз пойдет.

GBP\USD-H4      --------   есть все шансы дойти к 1.36366

GBPUSDH4 1.36366

 
SanAlex #:

GBP\USD-H4      --------   есть все шансы дойти к 1.36366


Я более глобально наметился.

Обновить минимум 1,34100 )))

 
1-е китайское предупреждение ...
[Удален]  
ладно лично к тебе Александр ,прошу прощения
 
Vladimir Karputov #:
1-е китайское предупреждение ...

Спасибо

[Удален]  
евро фунт 40 пунктов вниз до завтрешнего дня..минимум 40
 
dryun777 #:
ладно лично к тебе Александр ,прошу прощения

В этом году эту ветку создал Я. 

Частично и я смотрю за взаимоотношениями среди участников. В плане диалога между собой.

Поэтому общаемся как можно корректнее между собой. Надеюсь я ясно выразился.

У каждого здесь есть свое видение рынка и своя торговая система.

И желательно не лезть со своим самоваром............

В общем ладно, проехали. 

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