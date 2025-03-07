FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 337
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USDCADH4 -------думаю сюда, должна бы вернуться 1.25142
У меня ТП стоят на 1,25200
Это тебе для размышления. Вдруг пригодится.
Я фунта кстати еще продал. надеюсь сразу вниз пойдет.
GBP\USD-H4 -------- есть все шансы дойти к 1.36366
GBP\USD-H4 -------- есть все шансы дойти к 1.36366
Я более глобально наметился.
Обновить минимум 1,34100 )))
1-е китайское предупреждение ...
Спасибо
ладно лично к тебе Александр ,прошу прощения
В этом году эту ветку создал Я.
Частично и я смотрю за взаимоотношениями среди участников. В плане диалога между собой.
Поэтому общаемся как можно корректнее между собой. Надеюсь я ясно выразился.
У каждого здесь есть свое видение рынка и своя торговая система.
И желательно не лезть со своим самоваром............
В общем ладно, проехали.