FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 353
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Сейчас твой плюс ко мне перетекет)))
Ладно, если серьезно, цена может дойти до 0,91100,
а там наверно разворот.
По идее должен дойти до низа канала и до дневной линии поддержки..но есть одно но!!ФРС)))половину снял половину оставил до конца
Примерно так. Будет пробный заход.
Примерно так. Будет пробный заход.
Понятно, надо продавать
Примерно так. Будет пробный заход.
У меня Чиф в продажах
Понятно, надо продавать
Ага, давай. У тебя наверно и доллар ена все еще растетХотя я сказал, что падать будет
Ага, давай. У тебя наверно и доллар ена все еще растетХотя я сказал, что падать будет
Воображение я думаю только в твоей голове!!а в моей план и стратегия,,в которых у меня 80-90% успеха
аа понял наконец, ты видать думаешь(воображаешь), что коли взяли линию, котороая в МТ называется трендовой линией, проводишь ченить по ней, и все тренда так и пойдет, так ведь?
Перевел в б/у, жду 0,91
Лимитка сработала. Поглядим...