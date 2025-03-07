FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 353

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Aleksandr Yakovlev #:

Сейчас твой плюс ко мне перетекет)))

Ладно, если серьезно, цена может дойти до 0,91100, 

а там наверно разворот.

По идее должен дойти до низа канала и до дневной линии поддержки..но есть одно но!!ФРС)))половину снял половину оставил до конца
 
dryun777 #:
По идее должен дойти до низа канала и до дневной линии поддержки..но есть одно но!!ФРС)))половину снял половину оставил до конца

Примерно так. Будет пробный заход.


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Aleksandr Yakovlev #:

Примерно так. Будет пробный заход.


Понятно, надо продавать
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Vladimir Baskakov #:
Понятно, надо продавать
Поздно ты решил продавать друг)) ну несколько пунктов мож возьмёшь.а можно на надежды о плохом заседании ФРС рискнуть с продажей на всю котлету))
 
Aleksandr Yakovlev #:

Примерно так. Будет пробный заход.


У меня Чиф в продажах


 
Vladimir Baskakov #:
Понятно, надо продавать

Ага, давай. У тебя наверно и доллар ена все еще растет

Хотя я сказал, что падать будет
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Aleksandr Yakovlev #:

Ага, давай. У тебя наверно и доллар ена все еще растет

Хотя я сказал, что падать будет
Сказал не сказал, без стейта всё это пустые слова, одна бабка сказала. Не могу серьезно относиться
 
dryun777 #:
Воображение я думаю только в твоей голове!!а в моей план и стратегия,,в которых у меня 80-90% успеха

аа понял наконец, ты видать думаешь(воображаешь), что коли взяли линию, котороая в МТ называется трендовой линией, проводишь ченить по ней, и все тренда так и пойдет, так ведь?

 

Перевел в б/у, жду 0,91


 

Лимитка сработала. Поглядим...


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